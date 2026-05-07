Operation Sindoor: ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ನಡೆದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಬೂದಿ ಮಾಡಿದ ಈ ವಿಜಯದ ಮೊದಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು ಸೇನೆಯು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಆಚರಿಸಿತು.
On Sindoor First Anniversary: ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಮೂರು ಶಾಖೆಗಳ (ಸೇನೆ, ವಾಯುಪಡೆ ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆ) ಅಸಾಧಾರಣ ಸಮನ್ವಯ, ಅಚಲ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಬೆಂಬಲ ಇವು 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು 96 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದವೆಂದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಭೂಪಟದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳಿಸಿಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಂತಹ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸೇನಾ ಪಡೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಿಂದೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ - ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ಈ ಶಕ್ತಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿತು.
ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ (ನಿವೃತ್ತ) ಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಮೂಲಕ, ಭಾರತವು ಅದ್ಭುತ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಲಿತಿದೆ. ದೇಶದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಈಗ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ, ಉನ್ನತ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ."
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವು ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು - ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ 27 ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವುದು. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು "ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ" ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅನುಕರಣೀಯ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದವು.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸಿಡಿಎಸ್ - ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಏಕೀಕೃತ ಆಜ್ಞೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮೂರು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸಿನರ್ಜಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆಯ ನಡುವಿನ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಮನ್ವಯ.
ವಾಯುಪಡೆಯು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಡಗುತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಸೈನ್ಯವು ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಸಮನ್ವಯದ ಮೂರನೇ ಅಂಶವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಂದ ಬಲಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನೌಕಾಪಡೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಇದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಡ್ರೋನ್ಗಳು, ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. "ನಮ್ಮ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಸಂಘರ್ಷ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದಕ್ಷಿಣ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಬೂದಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. 96 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಮೂರು ಶಾಖೆಗಳು ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ಡಿಒಗಳಿಂದ ದೃಢವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತವು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಮಾಹಿತಿ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯು ಸಮಗ್ರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕುರಿತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿಜಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಿಖರವಾಗಿ ಈ ಏಕತೆಯೇ." ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಭಾರತವು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನವೇ, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಂದ ದೇಶದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಖೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು.
