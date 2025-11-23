ಕೇವಲ 22 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 9 ಟೆರರ್‌ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಫಿನೀಶ್‌.. ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ ಆರ್ಮಿ ಚೀಫ್‌..!

ನವದೆಹಲಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರವೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾದ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದಂತೆ ಇತ್ತು. ಸೇನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಗಾರನಂತೆ ಅಥವಾ ಸಿನರ್ಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಲೇ ಕೇವಲ 22 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 9 ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಡಗು ತಾಣಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಬೇಗನೇ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ (ಎನ್ಡಿಐಎಂ) ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 27ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾದ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದಂತೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂಗೀತಗಾರನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿನರ್ಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ 22 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 9 ಟೆರರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಲೇ 88 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ನಾವು ದೃಶ್ಯಕರಿಸದಿದ್ದರೇ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ನಂಬದಿದ್ದರೇ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುವ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಗೆ ಇತ್ತು. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ನಿಖರತೆ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು . ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ 0.1 ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾನೇ ಆರಂಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಟ್ರೈಲರ್ ಮಾತ್ರ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 88 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಟ್ರೈಲರ್ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದು ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಭಾರತವು ಮೇ 7 ರಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪಾಕ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರೂ ಅದನ್ನು ಬುಡದಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಸದೆ ಬಡಿಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಮೇ 10 ರಂದು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆ ತಣ್ಣಗಾಯಿತು.
