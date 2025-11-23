English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಕೇವಲ 22 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 9 ಟೆರರ್‌ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಫಿನೀಶ್‌.. ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ ಆರ್ಮಿ ಚೀಫ್‌..!

ಕೇವಲ 22 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 9 ಟೆರರ್‌ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಫಿನೀಶ್‌.. ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ ಆರ್ಮಿ ಚೀಫ್‌..!

ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರ ಬಗ್ಗೆ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್‌ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೇಲೆ ಭಾರತ  ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿತ್ತು.   ‌  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 23, 2025, 03:21 PM IST
  • ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರದ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೋಡಿರುವುದು
  • 9 ಟೆರರ್‌ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ನಾಶ, 88 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಯಾಯಿತು
  • ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ ದಾಳಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಭಾರತದ ಸೇನೆ

Trending Photos

ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲೇ ತೇಲುವುದು ಜೀವನ..
camera icon7
Mercury Venus Conjunction
ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲೇ ತೇಲುವುದು ಜೀವನ..
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಕ್‌.. ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
camera icon13
Lakshmi narayana Rajayoga
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಕ್‌.. ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
ಬುಧ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಧನ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೋಗ, ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತಿನ ಲಾಭ
camera icon7
Kannada news
ಬುಧ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಧನ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೋಗ, ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತಿನ ಲಾಭ
50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ: 4 ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಯುತಿಯಿಂದ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ ಸಂಪತ್ತು!
camera icon5
Chaturgrahi yoga
50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ: 4 ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಯುತಿಯಿಂದ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ ಸಂಪತ್ತು!
ಕೇವಲ 22 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 9 ಟೆರರ್‌ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಫಿನೀಶ್‌.. ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ ಆರ್ಮಿ ಚೀಫ್‌..!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ನವದೆಹಲಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರವೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾದ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದಂತೆ ಇತ್ತು. ಸೇನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಗಾರನಂತೆ ಅಥವಾ ಸಿನರ್ಜಿಸ್ಟಿಕ್‌ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಲೇ ಕೇವಲ 22 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 9 ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಡಗು ತಾಣಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಬೇಗನೇ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್‌ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ನವದೆಹಲಿಯ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ (ಎನ್‌ಡಿಐಎಂ) ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 27ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್‌ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು, ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾದ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದಂತೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂಗೀತಗಾರನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿನರ್ಜಿಸ್ಟಿಕ್‌ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ 22 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 9 ಟೆರರ್‌ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಲೇ 88 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ನಾವು ದೃಶ್ಯಕರಿಸದಿದ್ದರೇ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಟೀಮ್‌ ಅನ್ನು ನಂಬದಿದ್ದರೇ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುವ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಗೆ ಇತ್ತು. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ನಿಖರತೆ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು . ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರ 0.1 ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾನೇ ಆರಂಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಟ್ರೈಲರ್‌ ಮಾತ್ರ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 88 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಟ್ರೈಲರ್‌ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದು ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ ದಾಳಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಭಾರತವು ಮೇ 7 ರಂದು ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪಾಕ್‌ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರೂ ಅದನ್ನು ಬುಡದಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಸದೆ ಬಡಿಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಮೇ 10 ರಂದು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆ ತಣ್ಣಗಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಫೋಟೋ ಬಳಿಸಿ 1.47 ಕೋಟಿ ರೂ ಪಂಗನಾಮ..! 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತೇಜಸ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ!

 

Operation SindoorArmy Chief Gen Upendra DwivediIndian Air ForceNew Delhi

Trending News