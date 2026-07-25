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ವೈದ್ಯನಿಂದ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿ*ಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ!̤.. ಆದ್ರೆ ಕಹಾನಿ ಮೇ ಟ್ವಸ್ಟ್‌ ನರ್ಸ್‌ ಬಂಧನ ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?

Arrested nurse accuses doctor: ವೈದ್ಯನಿಂದ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿ*ಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ 'ಕಹಾನಿ ಮೇ ಟ್ವಸ್ಟ್‌ ಪೋಲೀಸರು ಲೇಡಿ ನರ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 25, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 12:21 PM IST
ವೈದ್ಯನಿಂದ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿ*ಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ!̤.. ಆದ್ರೆ ಕಹಾನಿ ಮೇ ಟ್ವಸ್ಟ್‌ ನರ್ಸ್‌ ಬಂಧನ ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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