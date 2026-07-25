/ ವೈದ್ಯನಿಂದ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿ*ಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ!̤.. ಆದ್ರೆ ಕಹಾನಿ ಮೇ ಟ್ವಸ್ಟ್‌ ನರ್ಸ್‌ ಬಂಧನ ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?

ರಾಜಸ್ಥಾನ :ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಾರ್ಮ್ರನಲ್ಲಿ 65 ವರ್ಷದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ 2 ಕೋ ರೂಪಾಯಿ ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಆರೋಪಿ ನರ್ಸ್ ದೂರುದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಿದ್ದು, ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಕಮಲಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕಮಲೇಶ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹೈಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದಾಗ ಆರೋಪಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದವು.ತನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ, ಸುಳ್ಳು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ ನಂತರ ನರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ಆಕೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರು, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆಕೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿತು.
ವೈದ್ಯನೊಬ್ಬ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಆರೋಪ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೊರಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾದ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ ವೈದ್ಯರನ್ನು "ಸರಣಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಿ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಯಾವುದೇ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ.ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ದೂರಿನಲ್ಲಿ, ನರ್ಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016 ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಕೋಣೆಗೆ ಚಹಾ ತಯಾರಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ಆತ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಕೆ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಿಂದ ತನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ನಂತರ ಅವಳು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದಾಗಿ, ಸುಳ್ಳು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಣ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಳು.
ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ವೈದ್ಯರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಕೆಗೆ ಹಣ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸುಲಿಗೆ
ತನ್ನ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ, ನರ್ಸ್ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತನ್ನಿಂದ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.ವೈದ್ಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 35 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾಲಿ ಚೆಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವಂತೆ ನರ್ಸ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದರು. ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅವರು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಳು ಅವನನ್ನು ನಿರಂತರ ಕಣ್ಣಾವಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಳು ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು
ನರ್ಸ್ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಆತನ ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಆತನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅವಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳು ತನಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒದಗಿಸಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸಾಧನವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಳು ಎಂದು ಅವನು ಆರೋಪಿಸಿದನು.
ನರ್ಸ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು
ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆರೋಪಿಯು 2020 ರ ಬಾರ್ಮರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 58 ಮತಗಳಿಂದ ಸೋತರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು.ಆಕೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪತಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು 2010 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು 2016 ರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದರು.ಪ್ರಕರಣವು ಈಗ ಎರಡು ಸಮಾನಾಂತರ ಕಾನೂನು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಸುಲಿಗೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬೆದರಿಕೆ ಆರೋಪಗಳ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ನರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಸರಣಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು ಸಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ.