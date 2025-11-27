English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾದ ಈ ಸರ್ಕಾರ..! ನಿಮಯ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ 7 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ..!

ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ (ಯುಸಿಸಿ) ಪರಿಚಯಿಸುವ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ' ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಮರಳಿದರೆ, ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ನಲ್ಲಿ ಯುಸಿಸಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಇದು ನಾನು ನೀಡುವ ವಚನ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 27, 2025, 07:48 PM IST
  • ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
  • ಏಳು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು
  • 6ನೇ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾದ ಈ ಸರ್ಕಾರ..! ನಿಮಯ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ 7 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ..!

ಗೌಹಾಟಿ: ಅಸ್ಸಾಂ ನಲ್ಲಿ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಸ್ಸಾಂ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ನಿಷೇಧ ಮಸೂದೆ, 2025 ಅನ್ನು ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನಸಭೆ ಗುರುವಾರ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ.ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡಿದ ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ 'ಇಸ್ಲಾಂ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾದರೆ, ನೀವು ನಿಜವಾದ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಸೂದೆ ಇಸ್ಲಾಂ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ.ನಿಜವಾದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಜನರು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದರು. ಟರ್ಕಿಯಂತಹ ದೇಶಗಳು ಸಹ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: CBSE CTET 2026 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ; ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ..!

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ (ಯುಸಿಸಿ) ಪರಿಚಯಿಸುವ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.'ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಮರಳಿದರೆ, ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ನಲ್ಲಿ ಯುಸಿಸಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಇದು ನಾನು ನೀಡುವ ವಚನ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಸ್ಸಾಂ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ನಿಷೇಧ ಮಸೂದೆ ಎಂದರೇನು?

ಈ ಮಸೂದೆಯು ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ,ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಆರನೇ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ (ST) ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 3.5 ಕೋಟಿ ರೂಗೆ, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆರ್ಸಿಬಿ..! ಹರಾಜಾಗಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಪೂರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..!

ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ?

ಈ ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾದರೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು.ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು.ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು.

