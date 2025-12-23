English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
100 ಕ್ಕೆ 110% ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ..! ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರ ಹೇಳಿಕೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ವಾತಾವರಣವಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 23, 2025, 07:27 PM IST
    • ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
    • ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರ ಹೇಳಿಕೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
    • ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ವಾತಾವರಣವಿದೆ.

100 ಕ್ಕೆ 110% ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ..! ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ

ಬೆಂಗಳೂರು : ದೇಶದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಂತೆಯೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ದೆಹಲಿಯ ಬೀದಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

'ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಮನೀಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 100 ಕ್ಕೆ  110 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗ ಇದೆಯಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮನೋಜ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:15 ವರ್ಷದ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಹೋಯ್ತಾ.. ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಕೈಗೆ ರೆಡ್‌ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಅಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಹೆಂಡತಿ..!

ಮನೀಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ನಾಯಕರು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯ.. ಅಂದರೆ 2036 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜಯೋಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದೆ. ಎಂದು ಅಗರ್ವಾಲ್‌ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಮನೀಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಜಾತಕವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಮಸುಕಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ.. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ ಗ್ರಹಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಗರ್ವಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ..

