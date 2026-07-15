Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಭೀಕರ ದಾಳಿ..! 20 ಕಿ.ಮೀ. ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು.. ಕೇಳೋರೆ ಇಲ್ವಾ..?

ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಭೀಕರ ದಾಳಿ..! 20 ಕಿ.ಮೀ. ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು.. ಕೇಳೋರೆ ಇಲ್ವಾ..?

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಕುಟುಂಬವೊಂದನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಗುಂಪೊಂದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ, ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..?

Written ByKrishna N K
Published: Jul 15, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 05:04 PM IST
ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಭೀಕರ ದಾಳಿ..! 20 ಕಿ.ಮೀ. ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು.. ಕೇಳೋರೆ ಇಲ್ವಾ..?
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಅನಿರುದ್ಧ್-ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕ ಫಿಕ್ಸ್!.. ಆ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್
Anirudh Ravichander49 min ago
2
Drunken Excise Inspector55 min ago
3
counterfeit currency scam1 hr ago
4
Karnataka1 hr ago
5
Aamir Khan third marriage controversy1 hr ago