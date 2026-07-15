/ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಭೀಕರ ದಾಳಿ..! 20 ಕಿ.ಮೀ. ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು.. ಕೇಳೋರೆ ಇಲ್ವಾ..?

Attack on Tourist family : ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್ ಮೂಲದ ಎಂಟು ಜನರ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಇಗತ್ಪುರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾವಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಜಲಪಾತವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ತೆರಳಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರವಾಸ ಸುಂದರ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಬದಲು ಜೀವಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಕರಾಳ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಹೌದು.. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಜಲಪಾತದ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಪುಂಡರು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದಾಗ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಆ ಪುಂಡರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹತ್ತಿರದ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಸಹ ಆರೋಪಿಗಳ ಪರ ವಹಿಸಿ ಕುಟುಂಬದವರ ಮೇಲೆಯೇ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು.
20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ಗಳಿಂದ ದಾಳಿ : ಆದರೆ ಜಲಪಾತದ ಬಳಿ ಮುಗಿಯಬೇಕಿದ್ದ ಹಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೇ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಕಾರು ಹತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಸ್ತೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಾರನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ಹಾಗೂ ದಪ್ಪನೆಯ ದೊಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಪುಂಡರು, ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಮನಸೋಇಚ್ಛೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಿಡದ ದಾಳಿಕೋರರು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದವರೆಗೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಕಾರಿನ ಗಾಜುಗಳನ್ನು ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ದು, ಭಯದಿಂದ ಕಿರುಚಾಡುತ್ತಾ ತೀವ್ರ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳು ಒಡೆದು ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಾಣಭಯದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರಿಂದ 9 ಮಂದಿ ಬಂಧನ : ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿಯ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಧರಿಸಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅರಿತ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 9 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಗುರುತಿಸಿ, ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವಲಯಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.