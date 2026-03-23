ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಭಾರತ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ- ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

PM Modi on Iran US War: ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್-ಯುದ್ದವು ಕೇವಲ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬಿರುತ್ತಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಈ ಯುದ್ದರಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 23, 2026, 05:08 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸೋಮವಾರದಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇರಾನ್-ಯುಎಸ್ ಯುದ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.ಯುದ್ದದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಂತಹ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ದಿಗ್ಬಂಧನಗಳು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ, ಯುದ್ಧದಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ, ಭಾರತವು ಭಾರತೀಯ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್-ಯುದ್ದವು ಕೇವಲ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬಿರುತ್ತಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಈ ಯುದ್ದದಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದಗಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 375,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ, ಅನಿಲ, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಅಗತ್ಯ ಸರಕುಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ.ಆದರೆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇರಾನ್-ಯುಎಸ್ ಯುದ್ದವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಈಗ ಈ ಯುದ್ದದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ,10 ಮಿಲಿಯನ್ ಭಾರತೀಯರು ಗಲ್ಫ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ, ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

'ನಾನು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಭಾರತೀಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ದ ಪೀಡಿತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಭಾರತೀಯರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೀಡಿತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 24/7 ಔಟ್ರೀಚ್ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ, ಎಲ್ಲಾ ಪೀಡಿತ ಜನರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಮಾರು 1,000 ಭಾರತೀಯರು ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 700 ಮಂದಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರವು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಜಾಗರೂಕ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

