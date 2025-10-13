English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಭಾರತೀಯ ಬಿಯರ್‌ಗಳು ಯಾವವು ಗೊತ್ತಾ.? ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಮಾರಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲ್ಲ

ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಭಾರತೀಯ ಬಿಯರ್‌ಗಳು ಯಾವವು ಗೊತ್ತಾ.? ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಮಾರಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲ್ಲ

Indian beer: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಬಿಯರ್‌ಗಳು ದೇಶದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 13, 2025, 03:02 PM IST
  • ಭಾರತೀಯ ಬಿಯರ್‌ಗಳು ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಾದರೂ, ತಮ್ಮ ಗುಣಮಟ್ಟ, ರುಚಿ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ
  • ಏಷ್ಯಾ ಬಿಯರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ “ಟ್ರಿಪಲ್-ಬ್ಲೈಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್” ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ

Trending Photos

ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಾವುಗಳ ಹಾವಳಿ.. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಈ ಕಪ್ಪು ಬೀಜ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅತ್ತ ಕಡೆ ಸುಳಿಯಲ್ಲ ವಿಷ ಸರ್ಪಗಳು!
camera icon6
Snake repellent
ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಾವುಗಳ ಹಾವಳಿ.. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಈ ಕಪ್ಪು ಬೀಜ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅತ್ತ ಕಡೆ ಸುಳಿಯಲ್ಲ ವಿಷ ಸರ್ಪಗಳು!
‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12’ ಶೋ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಉಡೀಸ್! ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ TRPಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಶೇಕ್‌
camera icon5
Bigg Boss Kannada 12
‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12’ ಶೋ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಉಡೀಸ್! ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ TRPಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಶೇಕ್‌
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ..! ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರಿಗಿಲ್ಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..!
camera icon6
DA hike
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ..! ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರಿಗಿಲ್ಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..!
84ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕೀರ್ತಿ, ಯಶಸ್ಸು, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
camera icon6
Navapancham Rajyoga
84ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕೀರ್ತಿ, ಯಶಸ್ಸು, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಭಾರತೀಯ ಬಿಯರ್‌ಗಳು ಯಾವವು ಗೊತ್ತಾ.? ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಮಾರಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲ್ಲ

Indian beer: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಬಿಯರ್‌ಗಳು ಈಗ ದೇಶದ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದೇಶಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ ಇಂದು "ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ" ಬಿಯರ್‌ಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದು ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಯರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ 2025 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಆರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಕಿಮಯಾ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬೆವರೇಜಸ್ LLP ಮತ್ತು ದೇವನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಬಿಯರ್‌ಗಳಿಂದ ಮಿಂಚಿದ್ದು, ಬಿಯರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಿಮಯಾ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬೆವರೇಜಸ್ LLP ಕಂಪನಿಯ ‘ಬೀಯಂಗ್’ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎರಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಲಿಯ ಪಿಲ್ಸ್ನರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಯಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಾಗರ್ ಶೈಲಿಯ ಬೀಯಂಗ್ ಕ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದೆ.

ದೇವನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸಿಕ್ಸ್‌ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಕಲ್ಟ್ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವೀಟ್ ಬಿಯರ್ ಡಬಲ್ ವಿಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ, ಸಿಕ್ಸ್‌ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಲಾಂಚೆ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ವೀಟ್ ಬಿಯರ್ ವಿಟ್‌ಬಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಗಾಡ್‌ಫಾದರ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಲಾಗರ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಮತ್ತು ಗಾಡ್‌ಫಾದರ್ ಸೂಪರ್ 8 ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಾಗರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದಿವೆ.

ಏಷ್ಯಾ ಬಿಯರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ “ಟ್ರಿಪಲ್-ಬ್ಲೈಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್” ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಜ್ಞರು ಬಿಯರ್‌ಗಳ ರುಚಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಬಿಯರ್‌ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶಂಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

IMARC ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 2024ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬಿಯರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ₹44,460 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದಿತ್ತು ಮತ್ತು 2033ರ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ₹80,250 ಕೋಟಿ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ರೂವರೀಸ್ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದರಿಂದ, ಭಾರತೀಯ ಬಿಯರ್‌ಗಳು ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಾದರೂ, ತಮ್ಮ ಗುಣಮಟ್ಟ, ರುಚಿ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳು ಈಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ರಚಿಸುತ್ತಿವೆ.
 

Indian beerAsia Beer ChallengeMade in India brandsIndian breweriesBeeYoung beer

Trending News