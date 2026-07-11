/ಈಕೆ ಅಂದ ಕಂಡು, ಮುಗ್ದಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ದಡ್ಡರು..! ಹೆತ್ತವಳ ರಕ್ತವನ್ನೇ ಕುಡಿದ ಮಾಯಾಂಗನೆ

Ayushi Sharma case : ಆಸ್ತಿ, ಹಣ ಮತ್ತು ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಗುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೆತ್ತ ಮಗಳೇ ರಾಕ್ಷಸಿಯಾಗಿ ಬದಲಾದ ಘೋರ ಘಟನೆಯೊಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತಾಯಿ ನೀರಜ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನೇ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆಗೈದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆಯುಷಿ ಶರ್ಮಾಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಯುಷಿ ಕೇವಲ ತಾಯಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಾವಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಳು ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ಕೊಲೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯ ಸಹೋದರ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಯುಷಿ ತಂದೆ ವಿಜಯ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 2024ರಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಆಯುಷಿ ಅವರನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತಂದೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಜೈಪುರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಧಾವಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಆಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಸೆಗಾಗಿ ಆಯುಷಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ತಂದೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿಯ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು? : ತಂದೆಯ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಆಯುಷಿಗೆ ಸಿಗದೆ, ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ನೀರಜ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯೂ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತಾಯಿ ನೀರಜ್ ಅವರು ಆಯುಷಿಗಿಂತ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ (ದಿವ್ಯಾಂಗ) ಕಿರಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಹತಾಶೆ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಯುಷಿ, ತಾಯಿಯನ್ನು ದಾರಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಳು. ತಾಯಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಎರಡೂ ತನಗೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಆಕೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿತ್ತು.
ಕಾನೂನು ಅರಿವಿದ್ದೇ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ : ಆಯುಷಿ ಕಾನೂನು (LLB) ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಣ್ಣೇರಚಬೇಕು ಎಂಬ ಅರಿವಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೂ ಸಂದೇಹ ಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಕೊಲೆಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ರೂಪಿಸಿದ್ದಳು. ಈ ಘೋರ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧಿ (Cousin) ಬಲರಾಮ್ ಎಂಬಾತನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸಂಚು ಹೂಡಿರುವುದಾಗಿ ಆಯುಷಿ ಪೊಲೀಸರ ಎದುರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಸಹ ಆರೋಪಿ ಪರಾರಿ, ತನಿಖೆ ಚುರುಕು : ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿ ಆಯುಷಿ ಶರ್ಮಾ ಪೊಲೀಸರ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿ, ಸಹಕರಿಸಿದ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ಬಲರಾಮ್ ಸದ್ಯ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಆತನ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ತೀವ್ರ ಜಾಲ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹಣ, ಆಸ್ತಿಯ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕಾಗಿ ಹೆತ್ತ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತೆಗೆದ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವತಿಯ ಈ ಕ್ರೂರ ಕೃತ್ಯ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..