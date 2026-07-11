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ಈಕೆ ಅಂದ ಕಂಡು, ಮುಗ್ದಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ದಡ್ಡರು..! ಹೆತ್ತವಳ ರಕ್ತವನ್ನೇ ಕುಡಿದ ಮಾಯಾಂಗನೆ

ಹಣ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬಹುಷಃ ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಾಕ್ಷಿ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಮಗಳು ಕೊಂದು ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಜನರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು.? ರೋಚಕ ಸ್ಟೊರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ...  

Written ByKrishna N K
Published: Jul 11, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 03:54 PM IST
ಈಕೆ ಅಂದ ಕಂಡು, ಮುಗ್ದಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ದಡ್ಡರು..! ಹೆತ್ತವಳ ರಕ್ತವನ್ನೇ ಕುಡಿದ ಮಾಯಾಂಗನೆ
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಈಕೆ ಅಂದ ಕಂಡು, ಮುಗ್ದಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ದಡ್ಡರು..! ಹೆತ್ತವಳ ರಕ್ತವನ್ನೇ ಕುಡಿದ ಮಾಯಾಂಗನೆ
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