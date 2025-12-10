ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್: ನೀವು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ..!

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಡತನದಿಂದಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹಣವಿಲ್ಲದೇ ಸಾಯುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ ‘ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ - ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ’ (PM-JAY) ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸುವಾಗ ಅನೇಕರು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯೋಜನೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದು?
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಅನಿಯಮಿತ ಬಾರಿ ದಾಖಲಾಗಬಹುದು.
ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚ ₹5 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ರೋಗಿ ಸ್ವತಃ ಭರಿಸಬೇಕು.
₹5 ಲಕ್ಷ ಮಿತಿ ಕುಟುಂಬ ಫ್ಲೋಟರ್ ಆಧಾರಿತ. ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ₹5 ಲಕ್ಷ ರಕ್ಷಣೆ.
ಉದಾಹರಣೆ: ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ₹6 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಬಂದರೆ ₹5 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಭರಿಸುತ್ತದೆ, ಉಳಿದ ₹1 ಲಕ್ಷವನ್ನು ನೀವೇ ಕೊಡಬೇಕು.
ಸಣ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಇಲ್ಲ
ಅನೇಕರು ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿರಾಶರಾಗುತ್ತಾರೆ.ಏಕೆಂದರೆ:
ಈ ಯೋಜನೆ ಕೇವಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ.
OPD ಸಲಹೆ, ಎಕ್ಸ್-ರೇ, ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸಣ್ಣ ಔಷಧಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.
ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ?
ಹೃದಯ ಕವಾಟ ಬದಲಾವಣೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ, ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿ, ನರಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಂತಾದ ದುಬಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ವರದಾನದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ನಗದುರಹಿತ (Cashless) ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ರೋಗಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯೂ ಜೇಬಿನಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ (₹5 ಲಕ್ಷ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ).
ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಿರಿ – ಯಾವುದೇ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಡಿ!
ಈಗ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ‘Ayushman App’ (ಅಥವಾ Beneficiary Portal https://beneficiary.nha.gov.in) ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ + ಆಧಾರ್ನಿಂದ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ.
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅರ್ಹವೇ? ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಹೆಸರು ಬಂದರೆ ‘Verify’ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ → ಆಧಾರ್ OTP + ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ (Face Authentication) ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
7 ದಿನದೊಳಗೆ ಇ-ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅನಗತ್ಯ ಗೊಂದಲ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವಾಗಬಲ್ಲದು!