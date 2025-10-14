English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
2026 ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜಗತ್ತೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂತಹ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನುಡಿದ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ! ಅಂತ್ಯ ಆರಂಭ

Baba Vanga 2026 Predictions : ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭವಿಷ್ಯಕಾರ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ 2026 ರ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 14, 2025, 05:16 PM IST
    • ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭವಿಷ್ಯಕಾರ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ
    • ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ
    • 2026 ಮತ್ತು 2028 ರ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವದ ಹಸಿವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

2026 ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜಗತ್ತೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂತಹ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನುಡಿದ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ! ಅಂತ್ಯ ಆರಂಭ

Baba Vanga Predictions : ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಪ್ರವಾದಿ, ಅವರು 1911 ರಲ್ಲಿ ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಮತ್ತು 1996 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ನಿಜವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

1996 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾವಿಗೆ 5079 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಮಾಡಿದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ರಾಂತಿಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದವರೆಗೆ ಇವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಯುವಕರು ವೃದ್ಧರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ! ಆಘಾತಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನುಡಿದ ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ

ಈಗ, ಅನೇಕ ಜನರು 2026 ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 2026 ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಕುತೂಹಲದಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ 2026 ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ.

2026 ಮತ್ತು 2028 ರ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವದ ಹಸಿವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ, ಚೀನಾ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ 2026 ರ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

