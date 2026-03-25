Bank Holiday 2026: ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ

ಮಾರ್ಚ್ 29 ರವರೆಗೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದಂದು ಮುಂದಿನ ವಾರದ ರಜಾದಿನಗಳ ಆಚರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 25, 2026, 04:10 PM IST
  • ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು
  • ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿಯಂದು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ
  • ಆಚರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ

ಒನ್ ಟೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ IPL‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಚಾನ್ಸೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.. ಆದ್ರೆ ಈಗ RCB ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌!
ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಕೇವಲ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.16 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ದರ..! ಇಂದಿನ ದರವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
gold outlook today
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
White Hair Remedies
ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದ ಕನ್ನಡದ ‘ಕರ್ಣ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಲಾವಿದರು!.. ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರೊಮೋ ಝಲಕ್‌
Karna Kannada serial
ನವದೆಹಲಿ: ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರಜಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 29 ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ವಾರಾಂತ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ನ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಂದು ರಾಮನವಮಿ ಹಬ್ಬ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ಗುಜರಾತ್

2. ಮಿಜೋರಾಂ

3. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

4. ಚಂಡೀಗಢ

5. ಉತ್ತರಾಖಂಡ

6. ರಾಜಸ್ಥಾನ

7. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ

8. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ

9. ಜಾರ್ಖಂಡ್

10. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 220 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಇರಾನ್..!

ಮಾರ್ಚ್ 29 ರವರೆಗೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿ ಹಬ್ಬ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದಂದು ರಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 

ಮಾರ್ಚ್ 27: ರಾಮ ನವಮಿ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಒಡಿಶಾ, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 28: ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರದಂದು ನಿಯಮಿತ ಮಾಸಿಕ ರಜಾದಿನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 29: ವಾರದ ಭಾನುವಾರ ರಜಾದಿನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 31 (ಮಂಗಳವಾರ), ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿಯಂದು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿಯಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಗುಜರಾತ್

- ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

- ಕರ್ನಾಟಕ

- ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ

- ತಮಿಳುನಾಡು

- ರಾಜಸ್ಥಾನ

- ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ

- ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ

- ದೆಹಲಿ

- ಬಿಹಾರ

- ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ

- ಜಾರ್ಖಂಡ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Iran Blocks Pakistan Ship: ಇರಾನ್-ಅಮೆರಿಕ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್: ಹಾರ್ಮುಜ್‌ನಿಂದ ಹಡಗು ವಾಪಸ್!

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ರಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ರಜೆ ಇರುವ ದಿನದಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು, ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಎಟಿಎಂ ಸೇವೆಗಳು, ಆರ್‌ಟಿಜಿಎಸ್ ಮತ್ತು ನೆಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

 

