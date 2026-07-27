Bank holiday: ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳೂ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಒಟ್ಟು 14ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ..ಈ ರಾಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ತೆರೆವುಗೊಳಿಸಲು ಠೇವಣೀ ಇರಿಸಲು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿಮ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಒಟ್ಟು 14ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು, ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಲು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ
ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಐದು ಭಾನುವಾರಗಳು, ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಏಳು ದಿನಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೆ, ಈ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು.
ನೀವು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕಾಗಲಿ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನೀಡಬೇಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಲಿ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಆರ್ಬಿಐ ರಜಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ:
ಆಗಸ್ಟ್ 2 (ಭಾನುವಾರ) – ವಾರಾಂತ್ಯ ರಜೆ
ಆಗಸ್ಟ್ 8 (ಶನಿವಾರ) – ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ
ಆಗಸ್ಟ್ 9 (ಭಾನುವಾರ) – ವಾರಾಂತ್ಯ ರಜೆ
ಆಗಸ್ಟ್ 15 (ಶನಿವಾರ) – ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜೆ)
ಆಗಸ್ಟ್ 16 (ಭಾನುವಾರ) – ವಾರಾಂತ್ಯ ರಜೆ
ಆಗಸ್ಟ್ 22 (ಶನಿವಾರ) – ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ
ಆಗಸ್ಟ್ 23 (ಭಾನುವಾರ) – ವಾರಾಂತ್ಯ ರಜೆ
ಆಗಸ್ಟ್ 25 (ಮಂಗಳವಾರ) – ಈದ್-ಎ-ಮಿಲಾದ್ (ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ)
ಆಗಸ್ಟ್ 30 (ಭಾನುವಾರ) – ವಾರಾಂತ್ಯ ರಜೆ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ:
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. UPI (PhonePe, Google Pay, Paytm ಇತ್ಯಾದಿ) ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ/ಠೇವಣಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಭಾನುವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ UPI, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ATM ಸೇವೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.