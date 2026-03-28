Bank holidays in april: ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆದರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸತತ ರಜಾದಿನಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐಜ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್ನಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿರಬಹುದು. ಏಪ್ರಿಲ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ರಜೆ ಬರುವುದರಿಂದ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವಿಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಂದೆ!... IPL ಅಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸತ್ಯ ಬ
ಈ ತಿಂಗಳು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ತಿರುವನಂತಪುರಂನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರಂದು ಪವಿತ್ರ ಗುರುವಾರದಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ 3 ರಂದು ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಚಂಡೀಗಢ ಮತ್ತು ಜೈಪುರದಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ರಜಾದಿನಗಳು ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಬರುತ್ತವೆ, ಇದು ದೀರ್ಘ ವಾರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಧ್ಯಭಾಗವು ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನನಿಬಿಡ ತಿಂಗಳು. ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ರಂದು ಡಾ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಬೈಸಾಖಿಯಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮರುದಿನ, ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ರಂದು ಬಂಗಾಳಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ದಿನದಂತಹ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಬ್ಬಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಶಿಮ್ಲಾದಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ದಿನ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ.
ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜಾದಿನಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 5, 12, 19 ಮತ್ತು 26 ರಂದು ಭಾನುವಾರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರ ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 25ರ ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾನುವಾರಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಶನಿವಾರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಒಟ್ಟು ಆರು ದಿನಗಳ ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜಾದಿನಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಠೇವಣಿ ಅಥವಾ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಾಗ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಕರ್ನಾಟಕದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ತ್ರಿಪುರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 21 ರಂದು ಗರಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗರ್ತಲಾದಲ್ಲಿ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಜಾದಿನಗಳಿಂದಾಗಿ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯು ರಾಜ್ಯವಾರು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಯುಪಿಐ ಸೇವೆಗಳು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಲಭ್ಯತೆಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೆರೆಯುವವರೆಗೆ ನೀವು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರಜಾದಿನಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತುರ್ತು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯ ಕೆಲಸದ ಸಮಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೊದಲು, ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 1, ಏಪ್ರಿಲ್ 3 ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾನುವಾರ, ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 3 ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ. ವಾರ್ಷಿಕ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 9 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಗಲೇ ಪಾಂಡವರಿಗಾಗಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾಡಿದ ದ್ರೌಪದಿ!.. ಪಾನಿಪುರಿಗೂ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ?