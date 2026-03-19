English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
Bank Holidays March 2026: ನಾಳೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ..! ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ

Bank Holidays March 2026: ಈದ್ ಅಲ್-ಫಿತರ್ ಮತ್ತು ಜುಮಾತ್ ಅಲ್-ವಿದಾ ಅನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 19, 2026, 06:30 PM IST
  • ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ರಜಾದಿನಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ
  • ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ನಗರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರಜೆಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ
  • ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ದಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಈ ದಿನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ನವದೆಹಲಿ: ಮಾರ್ಚ್ 20 ರಂದು ಈದ್ ಅಲ್-ಫಿತರ್ ಮತ್ತು ಜುಮಾಅತ್ ಅಲ್-ವಿದಾ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಬಂದ್ ಇರಲಿವೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೂ ಸಹ ನೀವು ನಾಳೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಬಂದ್ ಇರಲಿವೆ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈದ್ ಅಲ್-ಫಿತರ್ ಮತ್ತು ಜುಮಾತ್ ಅಲ್-ವಿದಾ ಅನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಾಳೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ.ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ರಜಾದಿನಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ನಗರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರಜೆಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಬಂದ್..!

ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಜೈಪುರ, ಲಕ್ನೋ, ಪಾಟ್ನಾ, ಚಂಡೀಗಢ, ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಭೋಪಾಲ್, ರಾಂಚಿ, ರಾಯ್ಪುರ್, ಗುವಾಹಟಿ, ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 20 ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.

ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಕೊನೆಯ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಜುಮತ್ ಅಲ್-ವಿದಾ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಹಬ್ಬವು ಈದ್ ಅಲ್-ಫಿತರ್ ಉಪವಾಸದ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವುದರ ಜೊತೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಚ್ಚಿದರು ಸಹ ನೀವು ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ವೇಳೆ ನೀವು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, UPI ಮತ್ತು ATM ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೌಂಟರ್ ನಲ್ಲಿಯಾ ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ನಗದು ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ದಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಈ ದಿನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 21 ರಂದು, ರಂಜಾನ್ ಈದ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಹುಲ್ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮಾರ್ಚ್ 22 ರಂದು ಭಾನುವಾರ ಇರುವುದರಿಂದ ರಜೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮಾರ್ಚ್ 26 ಮತ್ತು 27 ರಂದು ರಾಮ ನವಮಿ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರಲಿವೆ.ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಂದು ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆರ್ಬಿಐ ನ ಈ ರಜಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ 

 

 

 

About the Author
Holiday in bank todayBanking servicesBank Holidays MarchBank Holidays in March 2026are banks open today

Trending News