  • ಬಣ್ಣಾರಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಕೊಂಡೋತ್ಸವ: ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಭಾಗಿ

ಬಣ್ಣಾರಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಕೊಂಡೋತ್ಸವ: ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಭಾಗಿ

Bannari Mariamman Kondotsava: ದಿಂಬಂ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಣ್ಣಾರಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಬಣ್ಣಾರಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಈ ಕೊಂಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Mar 31, 2026, 01:33 PM IST
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬಣ್ಣಾರಿ ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಾಲಯ
  • ತಮಿಳುನಾಡಿನ ದಿಂಬಂ ಘಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಣ್ಣಾರಿ‌ ಅಮ್ಮನ್ ದೇವಾಲಯ
  • ಕೊಂಡೋತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಚರಣೆ

ಬಣ್ಣಾರಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಕೊಂಡೋತ್ಸವ: ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಭಾಗಿ

Bannari Mariamman Kondotsava: ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬಣ್ಣಾರಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಕೊಂಡೋತ್ಸವ ಇಂದು (ಮಾರ್ಚ್‌ 31, 2026ರ ಮಂಗಳವಾರ) ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನೆರವೇರಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು ಭಕ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದರು.

ಕೊಂಡ ಹಾಯ್ದು ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದ ಭಕ್ತರು:
ದಿಂಬಂ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಬಣ್ಣಾರಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೊಂಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ ದೇಗುಲದ ಅರ್ಚಕರು ಕೊಂಡ ಹಾಯ್ದು ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಕೊಂಡ ಹಾಯ್ದು ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು

ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕವೂ ಕೂಡ 10 ರಿಂದ 12 ತಾಸುಗಳ ಕಾಲ ಭಕ್ತರು ಕೊಂಡ ಹಾಯಲಿದ್ದು, ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೊಂಡ ಹಾಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.

ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ:
ಬೆಂಗಳೂರು-ದಿಂಡಿಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಾರಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ದೇವಾಲಯ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಕೊಂಡೋತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾನಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಣ್ಣಾರಿ ಕೊಂಡೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ತೆರಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ 2 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪೊಲೀಸರು, ವಿಶೇಷ ಪಡೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ.

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

