ಮೆನೆತುಂಬ ಜನರಿದ್ದರೂ ಆಕೆಯೊಬ್ಬಳೇ ಹಾವಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌..! 41 ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಯುವತಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದ ವಿಷಸರ್ಪ..! ಬಚಾವ್‌ ಆಗಿದ್ದೇ ಪವಾಡ..

Uttar Pradesh: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬರಾಬಂಕಿಯಲ್ಲಿ, ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 41 ಬಾರಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಆಕೆಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಹಾವು ವಿಷಪೂರಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಪರೂಪ. ಆದರೆ ಹಾವು ವಿಷಪೂರಿತವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುವತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಾರಾಬಂಕಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಜವಾಹರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 41 ಬಾರಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ದಾಳೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಆಕೆಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಉಳಿದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಹಾವು ಈ ಯುವತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪದೇ ಪದೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಮುನವ್ವರ್ ಅಲಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ರಹಮತುಲ್ ಬಾನೋಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆ. ಕುಟುಂಬವು ಆಕೆಯನ್ನು ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ದೇವಾಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 6:35 ಕ್ಕೆ ಆಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಹೋದರ ಹೇಳಿದ- ನನಗೆ 40 ಬಾರಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆ.
"ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 40 ಬಾರಿ ಹಾವುಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ನಾವು ಅವಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಲಕ್ನೋದ ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಆಘಾತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದೆವು, ಆದರೆ ಅವಳು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಬದುಕುಳಿದಳು. ಇದು ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ಕಥೆಯಂತೆ ಧ್ವನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ" ಎಂದು ಬಲಿಪಶುವಿನ ಸಹೋದರ ಆಜಾದ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ದೇವಾ ಸಿಎಚ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಪರೂಪ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲಕಿಯ ಆರೋಗ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಕುಟುಂಬವು ಇದನ್ನು ಅಲೌಕಿಕ ಘಟನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಾವು ಈ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಏಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಚ್ಸಿಯ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಹುಡುಗಿಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಹಾವು ಕಡಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಗೆ 41 ಬಾರಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿರುವುದು ಅನುಮಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಎಸ್ಎಚ್ಸಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿದರು.