ಹಳೆಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಮಾರುವ ಮುನ್ನ ಈ ಎಚ್ಚರ ಇರಲಿ...! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ..!

ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಹಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ ನೀವು ಏಕಾಏಕಿ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಆತುರಪಡಬೇಡಿ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 10, 2025, 04:17 PM IST
  • ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ.
  • ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ
  • ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ಹಳೆಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಮಾರುವ ಮುನ್ನ ಈ ಎಚ್ಚರ ಇರಲಿ...! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ..!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕೆಲವರು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಫೋನ್‌ಗಳಿಂದ ಹಣ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಕೈಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಆತುರಪಡಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತೀರಿ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ..!.ಕೆಲವರು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬಳಸದ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೀಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಕೈಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡವನ್ನು ʼಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾʼ ಎಂದು ಕರೆಯಬಾರದಂತೆ...!! ಮತ್ತಿನ್ನೇಗೆ? ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಅಪರಾಧಿಗಳು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳ IMEI ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಮದರ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ನಂತರ ಅವರು ಈ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಗಳಿಸುವ ಹಣದಿಂದ, ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.ಈಗ ಈ ವಂಚನೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರ ಸಂಜೆ, ಡುಮ್ಮುಗುಡೆಮ್ ಪೊಲೀಸರು ತೆಲಂಗಾಣದ ಭದ್ರದ್ರಿ ಕೊಥಗುಡೆಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೆದ್ದನಲ್ಲಬೆಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಾಲ್ಕು ಜನರು ನಾಲ್ಕು ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ತಿರುಗಿ ಓಡಿಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದಾಗ, ಬಿಹಾರದ ಅಖ್ತರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 29ರ ಹರೆಯದ ಪತ್ನಿ, 4ನೇ ಮಗುವಿನ ಜನನ! 83ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ

ಹಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಆತ, ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ವೀರ್ ಮತ್ತು ಹಲೀಮ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ. ಬಂಧಿತ ಅಲಿ ಖಾನ್‌ನಿಂದ ಪೊಲೀಸರು 150 ಹಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

cyber fraudsters scamWhy selling your old phone is a dangerous riskcyber crimes with second-hand mobile phonesmobile phonesold mobile phones

