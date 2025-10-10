ಹಳೆಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಮಾರುವ ಮುನ್ನ ಈ ಎಚ್ಚರ ಇರಲಿ...! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ..!

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕೆಲವರು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಫೋನ್ಗಳಿಂದ ಹಣ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಕೈಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಅಪರಾಧಿಗಳು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ IMEI ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ನಂತರ ಅವರು ಈ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಗಳಿಸುವ ಹಣದಿಂದ, ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.ಈಗ ಈ ವಂಚನೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರ ಸಂಜೆ, ಡುಮ್ಮುಗುಡೆಮ್ ಪೊಲೀಸರು ತೆಲಂಗಾಣದ ಭದ್ರದ್ರಿ ಕೊಥಗುಡೆಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೆದ್ದನಲ್ಲಬೆಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಾಲ್ಕು ಜನರು ನಾಲ್ಕು ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ತಿರುಗಿ ಓಡಿಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದಾಗ, ಬಿಹಾರದ ಅಖ್ತರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕರು.
ಹಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಆತ, ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ವೀರ್ ಮತ್ತು ಹಲೀಮ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ. ಬಂಧಿತ ಅಲಿ ಖಾನ್ನಿಂದ ಪೊಲೀಸರು 150 ಹಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.