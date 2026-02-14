ಭಾರತದ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ! ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮುಗಿಬೀಳುವುದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

Turtuk Village: ಭಾರತವು ಅನೇಕ ಸುಂದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗಡಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಕಣಿವೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹಳ್ಳಿ ಎಂದರೆ ಟರ್ಟುಕ್. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಈ ಹಳ್ಳಿ, 1971ರ ಇಂಡೋ-ಪಾಕ್ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದು ನುಬ್ರಾ ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಶ್ಯೋಕ್ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬಾಲ್ಟಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಭಾಷೆ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಲಡಾಖ್ನ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವಿಶೇಷತೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಳ್ಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ (LOC) ಯಿಂದ ಕೇವಲ 8–9 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. 2010ರವರೆಗೆ ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಇದು ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗೃಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡಲು Leh ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ‘ಇನ್ನರ್ ಲೈನ್ ಪರ್ಮಿಟ್’ ಪಡೆಯಬೇಕು.
ತುರ್ಟುಕ್ ಗ್ರಾಮವು ಲೇಹ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 205 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಯೋಗ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಖಾರ್ದುಂಗ್ ಲಾ ಮೂಲಕ ಸಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣವೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ, ತುರ್ಟುಕ್ ತನ್ನ ಶಾಂತಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಮಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮ.