ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಥಳಗಳು ! ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ 5 ತಾಣಗಳಿವು

Best place to celebrate new year 2026 : 2025 ಕೊನೆಗೊಂಡು 2026 ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರವಾಸ ನಿಮ್ದಾಗಬೇಕಾ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ..
ಗೋವಾ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಗೋವಾ. ಇದು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ತಾಣವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬೀಚ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು, ಸಂಗೀತ ಉತ್ಸವಗಳು ಮತ್ತು ಪಟಾಕಿಗಳ ಸದ್ದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗೋವಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಡಲತೀರಗಳಾದ ಬಾಗಾ, ಅಂಜುನಾ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಂಗುಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನೈಟ್ ಲೈಫ್ ಆನಂದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಗೋವಾ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮನಾಲಿ: ಹಿಮಭರಿತ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಜೊತೆಗೆ ಚಳಿಗಾಲದ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಪರ್ವತಗಳು, ಕೆಫೆಗಳು, ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ, ಮನಾಲಿಯು ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್, ಸ್ನೋಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ಚಾರಣದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪರ್ವತಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವ.
ಜೈಪುರ: ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಢ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಜಮನೆತನದ ವೈಭವ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಜೈಪುರವು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳ. ಇಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪಾರಂಪರಿಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅರಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಪಟಾಕಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಜೈಪುರವು ರಾಜಮನೆತನದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನವು ತುಂಬಾ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಋಷಿಕೇಶ: ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ, ಋಷಿಕೇಶವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳವು 2026 ಅನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಆಚರಣೆಗಳು, ಗಂಗಾ ಆರತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಋಷಿಕೇಶವು ಏಕಾಂಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ತಾಣವಾಗಿದೆ.
ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್: ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ. ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಗಳು ಬಹಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಆಚರಣೆಗಳು ಸಂಗೀತ, ಸಮುದಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.