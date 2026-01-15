English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮದ್ಯ ಕುಡಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್‌.. ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಿಯರ ಫೇವರೆಟ್‌ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮದ್ಯ ಕುಡಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್‌.. ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಿಯರ ಫೇವರೆಟ್‌ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

winter alcohol trends: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮದ್ಯವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 15, 2026, 06:36 PM IST
  • ಡಾರ್ಕ್ ರಮ್ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯದ ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮದ್ಯ ಕುಡಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್‌.. ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಿಯರ ಫೇವರೆಟ್‌ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

winter alcohol trends: ಭಾರತದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೀವ್ರ ಶೀತಗಾಳಿ ಪ್ರಭಾವ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚಳಿಗಾಲ.. ಜನವರಿ 15 ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಚಳಿಗಾಲದ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಬದಲು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಗುಡ್ಡಗಾಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಹಿಮಪಾತವು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಳಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಮದ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಮ್, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಕಳೆದ 71 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕೇಳಲ್ಪಡುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಸರು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಅದುವೇ 'ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್' 

ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ ಕೇವಲ ಮದ್ಯವಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಐಕಾನಿಕ್ ಡಾರ್ಕ್ ರಮ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 1954 ರಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಮೀಕಿನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅದರ ನಯವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸುವಾಸನೆ. ವೆನಿಲ್ಲಾ, ಕ್ಯಾರಮೆಲ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮಿಶ್ರಣವು ಇದನ್ನು ಇತರ ವಿದೇಶಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಏಳು ದಶಕಗಳ ನಂತರವೂ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಲೇ ಇದೆ, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಬಲವಾದ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯರು ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು? ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಅದರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಇದರ ಹಲವಾರು ರೂಪಾಂತರಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಆದರೆ '7 ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ವೆಟೆಡ್' ಡಾರ್ಕ್ ರಮ್ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಓಕ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಇದರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಮ್ ಅನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ವಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮರದ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ 'ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ ಸುಪ್ರೀಂ ರಮ್' ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದು 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ವಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಆವೃತ್ತಿಯು ಅದರ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ನಯವಾದ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ರುಚಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಚಾಯ್ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು?..ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಚಹಾ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಗೊತ್ತಾ?

ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯದ ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಅದರ ಅತಿದೊಡ್ಡ USP ಆಗಿದೆ.

ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೂಪಾಂತರಗಳು 42.8% ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಲಭ್ಯತೆಯೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ; ಇದು ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 

 

