English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • Bharat bandh 2026: ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದ್‌ ಪರಿಣಾಮ!

Bharat bandh 2026: ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದ್‌ ಪರಿಣಾಮ!

ಫೆಬ್ರವರಿ 12, 2026 ರಂದು ಭಾರತವು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ.

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 12, 2026, 10:14 AM IST
  • ಫೆಬ್ರವರಿ 12, 2026 ರಂದು ಭಾರತವು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ.
  • ವರದಿಗಳು ಪ್ರಕಾರ, 14 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿವೆ.
  • ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

Trending Photos

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಈಗಿರುವ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ದರ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಬಂಗಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಲಾಭ?
camera icon6
Gold
ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಈಗಿರುವ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ದರ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಬಂಗಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಲಾಭ?
ಕುಂಭ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ 2026: ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು
camera icon5
Kumbh Sankranti 2026
ಕುಂಭ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ 2026: ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು
ಕೇವಲ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಾದ ನಟಿ ಮೈನಾ..! ಸರಳ ಡಯಟ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ
camera icon7
actress weight loss
ಕೇವಲ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಾದ ನಟಿ ಮೈನಾ..! ಸರಳ ಡಯಟ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ..
camera icon6
Gold rate today
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ..
Bharat bandh 2026: ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದ್‌ ಪರಿಣಾಮ!

ಫೆಬ್ರವರಿ 12, 2026 ರಂದು ಭಾರತವು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್‌ಗಳು ವಿವರಿಸುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ದೇಶದ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ , ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಮುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ರೈತರು ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ .

Add Zee News as a Preferred Source

ವರದಿಗಳು ಪ್ರಕಾರ, 14 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿವೆ, ಕೃಷಿ ಸಂಘಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪುಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳ (ಪಿಎಸ್‌ಯು) ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿವೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಎಐಟಿಯುಸಿ) ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಮರ್‌ಜೀತ್ ಕೌರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಿಷ್ಠ 30 ಕೋಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಸುಮಾರು 600 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ:

ಒಡಿಶಾ 
ಒಡಿಶಾ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪುಗಳ ಬಲವಾದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳ ನಾಯಕರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಬಸ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅಧಿಕೃತ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸಂಘಗಳು ಬಲವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿರಬಹುದು.

ಅಸ್ಸಾಂ 
ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಸ್ಸಾಂ. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಂದ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ನಗರ ಮತ್ತು ಅರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಆಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳು ಭಾಗಶಃ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಬಹುದು. ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಘಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಕೇರಳ
ಅದೇ ರೀತಿ, ಬಲವಾದ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೇರಳವು ಮುಷ್ಕರದಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹಿಂದಿನ ಮುಷ್ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ಸುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳು ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ 
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಬಲವಾದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸೇವೆಗಳು, AIBEA, AIBOA ಮತ್ತು BEFI ನಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಕರೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. 

ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿವೆ, ಆದರೆ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

Bharat bandh 2026barat bandh affected statesBharat Bandh in DelhiBharat bandh in assamwhat happens in Bharat Bandh

Trending News