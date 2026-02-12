Bharat Bandh Today: ಇಂದು ಭಾರತ್ ಬಂದ್.. ಕರೆ ನೀಡಿದವರು ಯಾರು, ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು?

ಇಂದು ಭಾರತ್ ಬಂದ್. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಗಳು ಮತ್ತು ರೈತ ಸಂಘಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಜೀವನವನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಗಳು, ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿವೆ. ಈ ಮುಷ್ಕರವು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನೀತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಭಾರತ್ ಬಂದ್ನಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಭಾರತ್ ಬಂದ್ನಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ಇಂದಿನ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 300 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಎಐಟಿಯುಸಿ) ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಮರ್ಜೀತ್ ಕೌರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿ ಬಂದ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು. ಜುಲೈ 9, 2025 ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 250 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಈ ಭಾರೀ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಂದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಂದ್ 600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಸುಮಾರು 550 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು.
ಭಾರತ್ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದು ಯಾರು?
AITUC, INTUC, CITU, HMS, TUCC, SEWA, AIUTUC, AICCTU, LPF, ಮತ್ತು UTUC ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳ ಜಂಟಿ ವೇದಿಕೆಯು ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾ (SKM), ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಯುವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಹ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಭಾರತ್ ಬಂದ್ನ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?
ಬಲವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದು ಭಾರತ್ ಬಂದ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟದ ನಾಯಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ವಜಾಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು?
ಕರಡು ಬೀಜ ಮಸೂದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು, MGNREGA ಅನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ್ ಭಾರತ್ - ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಕಾಯ್ದೆ, 2025 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತರಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಬೇಡಿಕಗಳ ಇತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರೈತರ ಬೆಂಬಲ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾ (ಎಸ್ಕೆಎಂ) ಕೂಡ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು. ಗುಂಪಿನ ಸಂಚಾಲಕ ಹನ್ನನ್ ಮೊಲ್ಲಾ, ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಗ್ಗದ ಯುಎಸ್ ಆಮದುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೈತರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತ್ ಬಂದ್ನಿಂದ ಆಗಲಿರುವ ಪರಿಣಾಮ:
ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು: ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕಚೇರಿಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು, ಪಿಎಸ್ಯುಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳು, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಏನು ಮುಚ್ಚಿರಬಹುದು?
• ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕಚೇರಿಗಳು
• ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಘಟಕಗಳು
• ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಸೇವೆಗಳು
• ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು
• ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳು.
• ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ MGNREGA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಗಳು
• ಅಂಗಡಿಗಳು
ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಎಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ?
• ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು
• ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು
• ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆ
• ಖಾಸಗಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು
• ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳು
• ರೈಲು
ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು?
• ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ: ಹೊಸ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಂಬುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು.
• MNREGA (MGNREGS) ನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು: ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬೇಡಿಕೆ.
• ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ: ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವುದು.
• ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (OPS): ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಆಗ್ರಹ.
• ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ (NEP 2020) ಗೆ ವಿರೋಧ: ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಅನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಆಗ್ರಹ.
ಭಾರತ್ ಬಂದ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ?
ಭಾರತ್ ಬಂದ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರವೂ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವದಂತಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವಂತೆ ಆಡಳಿತವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಇಂದಿನ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.