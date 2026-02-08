LPG ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಶಾಕ್‌..! ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕನೆಕ್ಷನ್‌.. ಇಂದೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಅಲರ್ಟ್. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಇಕೆವೈಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ತರಲು ಕೇಂದ್ರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಇಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ರೀಫಿಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಣವು ನಿಲ್ಲುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
eKYC ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ..?
-https://pmuy.gov.in/index.aspx ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತೆರೆಯಿರಿ
-ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ KYC ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
-ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
-ಆಧಾರ್ ಫೇಸ್ ಆರ್ಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ
-ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.
-eKYC ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
-ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ eKYC ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ..?
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತಲುಪಿಸಲು ಬರುವ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಬಳಿ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಕೆವೈಸಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕವೂ ನಿಮ್ಮ ಇಕೆವೈಸಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, 18002333555 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.
ನೀವು eKYC ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಇಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶೇ. 75 ರಷ್ಟು ಜನರು ಇಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಉಳಿದ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈ ಹಣವನ್ನು ಅನಿಲ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ರೂ. 500 ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು.