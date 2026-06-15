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Tirupati Update: ತಿರುಪತಿ ಹೋಗುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ಟಿಟಿಡಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ

TTD: ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಸುಗಮವಾಗುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಟಿಟಿಡಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮುಂಬರುವ ಸೇವೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ, ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು, ವಸತಿಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಬುಕ್‌ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 15, 2026, 07:55 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:55 PM IST
Tirupati Update: ತಿರುಪತಿ ಹೋಗುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ಟಿಟಿಡಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ

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Prajwal B

Prajwal B

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