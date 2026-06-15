Tirupati Darshan: ಕಲಿಯುಗದ ವೈಕುಂಠ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ (Tirupati) ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ತಿರುಮಲೆ ಬೆಟ್ಟ ಸದಾ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕಲಿಯುಗ ವೈಕುಂಠನನ್ನು ನೋಡುವ ಬಯಕೆಯಿಂದ, ವಾರಾಂತ್ಯ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಭಕ್ತರು ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಭಕ್ತರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ (TTD) ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ (Darshan Ticket) ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾ ಏನಾದರೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಅದರಲ್ಲೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಸುಗಮವಾಗುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಟಿಟಿಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮುಂಬರುವ ಸೇವೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ, ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು, ವಸತಿಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಇದೀಗ ಟಿಟಿಡಿ ಮುಂಬರುವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ರ ತಿಂಗಳ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳು, ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಕೋಟಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಈ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಿರುಪತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ತಿರುಪತಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್
ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸುಪ್ರಭಾತ, ತೋಮಲ, ಅರ್ಚನೆ, ಅಷ್ಟದಳ ಪಾದ ಪದ್ಮಾರಾಧನೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅರ್ಜಿತ ಸೇವೆಗಳ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಜೂನ್ 18 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಅರ್ಜಿತ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಲಾಟರಿ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ) ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಪ್ಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಜೂನ್ 18 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಜೂನ್ 20 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಕ್ತರು ಈ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಭಕ್ತರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ಲೀಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಭಕ್ತರು ಜೂನ್ 20 ರಿಂದ ಜೂನ್ 22 ರವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿಟಿಡಿ ನೀಡಿರುವ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿತ ಸೇವಾ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಜೂನ್ 22 ರಿಂದ, ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, ಊಂಜಲ್ ಸೇವೆ, ಅರ್ಜಿತ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಸಹಸ್ರ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಸೇವೆಗಳ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಸೇವಾ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವವರು ಟಿಟಿಡಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಶ್ರೀವಾರಿ ತಿಮ್ಮಪನಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಲು ಬಯಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಟೋಕನ್ಗಳ ಕೋಟಾವನ್ನು ಸಹ ಇದೇ ಜೂನ್ 23 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀವಾಣಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಅದೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ವೃದ್ಧರು, ಅಂಗವಿಕಲರು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಕೋಟಾವನ್ನು ಜೂನ್ 23 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಟಿಟಿಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಕ್ತರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವೇಶ ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್ ಕೋಟಾ ರೂ. 300 ಜೂನ್ 24 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ತಿರುಪತಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೊಠಡಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋಟಾ ಸಹ, ಜೂನ್ 24 ರಂದೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಲಿದೆ.
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