ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಬಂಡಾಯದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ಪಕ್ಷದ ಸುಪ್ರೀಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ, ಈಗ ದೆಹಲಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದರು ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಗಾಳದ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದರ ಹೊಸ ಬಂಡಾಯ ಗುಂಪೊಂದು ರಚನೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವಸನೀಯ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಪ್ತ ವಲಯದವರು ಟಿಎಂಸಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಂಸದರಿಗೆ ತೋರಿದ ಅಗೌರವ ಹಾಗೂ ಅಸಭ್ಯ ನಡವಳಿಕೆಯೇ ಈ ಸಂಭಾವ್ಯ ವಿಭಜನೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ತಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗದೆ ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವ ಹಿರಿಯ ಸಂಸದರೊಬ್ಬರು ಈ ಬಂಡಾಯ ಗುಂಪನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮೇ 4 ರಂದು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪ್ರಕಟವಾದಾಗಿನಿಂದಲೇ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಡಜನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರು ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿಎಂಸಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 28 ಸಂಸದರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಇದರಲ್ಲಿ 18 ಸಂಸದರು ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಹೊಸ ಬಣ ರಚಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟಿಎಂಸಿಯ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಭಜನೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ.ಏಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ 13 ಸಂಸದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷವು ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಬಣಗಳಾಗಿ ಸೀಳಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಯಕ ರಿತಬ್ರತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ 60 ಶಾಸಕರ ಬಂಡಾಯ ಗುಂಪು, ತಾವೇ ನಿಜವಾದ' ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ರಿತಬ್ರತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಬಣವು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸಮರ ಸಾರಿದ್ದು, ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿಯ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಚುನಾವಣಾ ಸೋಲು, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಜಿ ಕರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ-ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಕಳಪೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಬಂಡಾಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಕರೆದಿದ್ದ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವಾರು ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ.
ನಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದ ಬಂಡಾಯ ಟಿಎಂಸಿ ಬಣಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ನಾಯಕರ ಬೆಂಬಲ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗದ ಬೆಂಬಲ ನಮಗಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ರಿತಬ್ರತ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ದೆಹಲಿಯವರೆಗೂ ಹಬ್ಬಿರುವ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿಎಂಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.