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ದೀದಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್: ಶಾಸಕರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ 18 ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರ ಬಂಡಾಯ? ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಭಜನೆ ಭೀತಿ!

ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿಎಂಸಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 28 ಸಂಸದರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 18 ಸಂಸದರು ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಹೊಸ ಬಣ ರಚಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 05, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 04:22 PM IST
ದೀದಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್: ಶಾಸಕರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ 18 ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರ ಬಂಡಾಯ? ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಭಜನೆ ಭೀತಿ!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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