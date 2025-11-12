ದೆಹಲಿ ಬಾಂಬ್‌ ದಾಳಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌! ಆರೋಪಿಯ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಿಗೆ ಪೋಲಿಸ್‌ ಶೋಧ

Big twist in Delhi's Red Fort blast : ದೆಹಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ರೆಡ್ಪೋರ್ಡ್ ಇಕೋಸ್ಪೋರ್ಟ್ (DL10CK0458) ಕಾರಿಗಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯ ಬಳಿ ಎರಡನೇ ವಾಹನವಿದೆ ಎಂಬುವುದು ತನಿಖೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಬಂದಿದ್ದು ಆ ವಾಹನವು ದೆಹಲಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ DL10CK0458 ನಂಬರ್ ಹೊಂದಿರುವ ರೆಡ್ಫೋರ್ಡ್ ಇಕೋಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಬಾಂಬ್ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ದಾಳಿಯ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ದೆಹಲಿ ಪೋಲಿಸ್ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಕೆಲೆಹಾಕುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಕಿತ ಡಾ. ಉಮರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ (ಅಲಿಯಾಸ್ ಉಮರ್ ಉನ್ ನಬಿ), ನವೆಂಬರ್ 22, 2017 ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ರಾಜೌರಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಆರ್ಟಿಒದಲ್ಲಿ ಇಕೋಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುವುದು ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದಿದ್ದೇ ತಡ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ರೆಡ್ಫೋರ್ಡ್ ಇಕೋಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ DL10CK0458 ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕೃತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿ ಡಾ. ಉಮರ್ ಉನ್ ನಬಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಬಳಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ದೆಹಲಿ ಬಾಂಬ್ ಕೇಸ್ ತನಿಖೆಯು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಿಳಿ ಹುಂಡೈ i20 ಕಾರಿನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವರೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊರಬಂದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರೆಡ್ಪೋರ್ಡ್ ಕಾರನ್ನು ದಾಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು, ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನು ತನಿಖೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಲು ಮತ್ತು ಪೋಲಿಸ್ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದುವೇಳೆ ರೆಡ್ಪೋರ್ಡ್ ಇಕೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಾಹನಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ DL10CK0458 ನಂಬರ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬಹುದಾದ ಕಾರ್ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಹತ್ತಿರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಥವಾ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪೋಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
