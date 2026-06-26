ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮಮಂದಿರ (Ayodhya Ram Mandir) ಅದೆಷ್ಟೋ ಭಕ್ತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ಶತಮಾನಗಳ ಹೋರಾಟ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಿಂದೂ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೊನೆಗೂ 2024ರಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿತ್ತು. ಮರ್ಯಾದ ಪುರಷೋತ್ತಮನ ಮಂದಿರ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಈ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮಂದಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯೊಂದು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹುಂಡಿ ಕಳ್ಳತನ (Ram Mandir Donation Theft) ಪ್ರಕರಣ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದ ದೇಣಿಕೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನ ಆರೋಪಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿ (SIT) ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಚಂಪತ್ ರೈ (Champat Rai) ಅವರ ಡ್ರೈವರ್, ನಿವೃತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ ಎಣಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 8 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (SIT) ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿ ಅನ್ವಯ ಇದೀಗ, 8 ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ನಡೆಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ ನೀಡಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸದಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಮೋಹನ್ ಅವರ ದೂರಿನನ್ವಯ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
8 ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್!
1. ರಾಮಶಂಕರ್ ಯಾದವ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಟಿನ್ನು ಯಾದವ್: ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅಚ್ಛರಿಯೆಂಬಂತೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಚಾಲಕ ರಾಮಶಕರ್ ಯಾದವ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಟಿನ್ನು ಯಾದವ್ ಬಂಧನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇಣಿಗೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಟಿನ್ನು ಯಾದವ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
2. ಅನುಕಲ್ಪ್ ಮಿಶ್ರಾ: ನಗದು ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ
3. ಸುಭಾಷ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ: ನಗದು ಎಣಿಕೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಿವೃತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
4. ಅವಿನಾಶ್ ಶುಕ್ಲಾ: ನಗದು ಎಣಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
5. ಕರುಣೇಶ್ ಪಾಂಡೆ: ನಗದು ಎಣಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
6. ಮನೀಶ್ ಯಾದವ್: ನಗದು ಎಣಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
7. ಲವ್ಕುಶ್ ಮಿಶ್ರಾ: ನಗದು ಎಣಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
8. ರಾಮ ಶಂಕರ್ ಮಿಶ್ರಾ: ನಗದು ಎಣಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಸದ್ಯದ ತನಿಖೆ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ 8 ಮಂದಿಯೂ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಸಿಸಿ ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಹಣ ಎಣಿಕೆ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೋಟುಗಳ ಬಂಡಲ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇನ್ನೂ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಶಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಈ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ 8 ಮಂದಿಯ ಬಂಧನವಾಗಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗವಾಗುತ್ತಾ ಎಂದು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್!
ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್, "ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 500 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೋರಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ 15 ದಿನ ಕಾಯಿರಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ... ಅವರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.