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Ram Mandir Donation Fraud: ರಾಮ ಮಂದಿರ ದೇಣಿಗೆ ಲೂಟಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌; 8 ಮಂದಿ ಅರೆಸ್ಟ್‌!

Written ByPrajwal B
Published: Jun 26, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:03 PM IST
Ram Mandir Donation Fraud: ರಾಮ ಮಂದಿರ ದೇಣಿಗೆ ಲೂಟಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌; 8 ಮಂದಿ ಅರೆಸ್ಟ್‌!
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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