ವೇತನ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದರೂ ನೌಕರರು ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದಲೇ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವುದರಿಂದ, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುವವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಜಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಅನುಮಾನ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಹೊಸ ವೇತನ ರಚನೆಯು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದಲೇ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದ್ದರೂ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನಗಳು ನೌಕರರ ಕೈಸೇರಲು 2027 ರವರೆಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು 2025ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ಸಮಿತಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಯೋಗವು ನೌಕರರ ವೇತನ ರಚನೆಗಳು, ವಿವಿಧ ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಿತಿಗೂ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸುಮಾರು 18 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕಾಲಮಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು 2027ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಿದೆ.
ವೇತನ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದರೂ ನೌಕರರು ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದಲೇ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವುದರಿಂದ, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುವವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಮೂಲ ವೇತನದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ:
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ' ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ: ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 2.57 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ 18,000 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ: ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 3.68 ರಿಂದ 3.83 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಂತಿಮ ಸೂತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವು ಬರೋಬ್ಬರಿ 51,000 ರೂ.ನಿಂದ 69,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ.
ಆಯೋಗ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ:
1. ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ
2. ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ
3. ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ
4. ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿದೆ.