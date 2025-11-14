ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಯಾರು?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Who is this Maithili Thakur: ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಭಂಗಾದ  ಅಲಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟಿದೆ. 2025ರ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Nov 14, 2025, 03:33 PM IST
  • ಬಿಹಾರದ ದರ್ಭಾಂಗಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲಿನಗರವು ತೀವ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಕದನಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
  • ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಜಾನಪದ ಗಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ (25) ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
  • ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಯಾರು? ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಲಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸವೇನು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Alinagar Assembly Election Result 2025: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಭಾಂಗಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಅಲಿನಗರ ಚುನಾವಣೆ ಇತಿಹಾಸ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಹೆಸರು ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್. ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಯಾರು? ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಲಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸವೇನು? ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ... 

ಅಲಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ: 
2015ರವರೆಗೆ ಅಲಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಆರ್‌ಜೆಡಿಯ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾರಿ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು, ಅವರು ನಿವೃತ್ತರಾಗುವವರೆಗೆ ಸತತ ಏಳು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಆದರೆ 2020 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ವಿಕಾಸಿಲ್ ಇನ್ಸಾನ್ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಆರ್‌ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ಮಿಶ್ರಿ ಲಾಲ್ ಯಾದವ್ ಎನ್‌ಡಿಎ ಸೇರಿದರು. ಅವರು ಸುಮಾರು 3,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. 2020ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಆರ್‌ಜೆಡಿಯ ವಿನೋದ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ಜನ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷದ ಬಿಪ್ಲವ್ ಚೌಧರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಜಾನಪದ ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ವಿನೋದ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಡೆದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಅಲಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಬಿಹಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಎಲ್ಲರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಯಾರು ಈ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್?
25ವರ್ಷದ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈಕೆ ಮಿಥಿಲಾದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆ ಮೂಲತಃ ಬಿಹಾರದ ಮಧುಬನಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಣಿಪಟ್ಟಿಯವರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಆಕೆಯ ಸಂಗೀತ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ನವದೆಹಲಿಯ ದ್ವಾರಕಾಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-  Bihar Election Result 2025 Live Updates:  ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ, NDAಗೆ 2/3ರಷ್ಟು ಬಹುಮತ

ತಂದೆ ರಮೇಶ್ ಠಾಕೂರ್ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ತಂದೆ ರಮೇಶ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಜ್ಜ ಇಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರು ಬಲವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅವರ ಗಾಯನ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮೈಥಿಲಿ, ಭೋಜ್‌ಪುರಿ, ಭಕ್ತಿ ಭಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ಶೈಲಿಯ ಹಾಡುಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ: 
ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್  ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.
ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಹಾರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಜಾನಪದ ಗಾಯಕಿಯಿಂದ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡ ಈಕೆ 2025 ರ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿ ಆರ್‌ಜೆಡಿಯ ವಿನೋದ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದು, ಈವರೆಗಿನ ಮತಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ 4 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Prashant Kishor: ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೂ ಮಣೆ ಹಾಕದ ಮತದಾರರು ಜನ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜಯ ಸಿಗದಿರಲು 5 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2025 ಫಲಿತಾಂಶ: ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಗೆಲುವು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ: 
ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2025 ಮತಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದು, ಅಲಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಗೆಲುವು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.  ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್, ‌'ಇದು ನನ್ನ ಗೆಲುವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗೆಲುವು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಯಾರು? 

 

