  • Kannada News
  • India
  • ಇಂದು ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ: ಮತ ಎಣಿಕೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ

ಇಂದು ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ: ಮತ ಎಣಿಕೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ

2025 ರ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 38 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ್ಯಂತ 46 ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 14, 2025, 12:24 AM IST
  • 243 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 4,372 ಎಣಿಕೆ ಕೋಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ
  • ಪ್ರತಿ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ, ಎಣಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ
  • 243 ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು 243 ವೀಕ್ಷಕರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ

ಇಂದು ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ: ಮತ ಎಣಿಕೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ
file photo

ಪಾಟ್ನಾ: ನವೆಂಬರ್ 6 ಮತ್ತು 11ರಂದು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಹಾರದ 243 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಶೇ.67.13ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರ ಉತ್ಸಾಹವೇ ಈ ದಾಖಲೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ಮತದಾನ ಶೇ.71.6ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪುರುಷ ಮತದಾನ ಶೇ.62.8 ಆಗಿದೆ.ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನವೆಂಬರ್ 14ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.ಮೊದಲು ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲಾಗುವುದು.ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30ಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ (ಇವಿಎಂ) ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 38 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 46 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Bihar Exit Poll Result: ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗಿಂತಲೂ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಫೇವರಿಟ್!

ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು: 243 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 4,372 ಎಣಿಕೆ ಕೋಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ: ಪ್ರತಿ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ, ಎಣಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 243 ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು 243 ವೀಕ್ಷಕರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು: 18,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಏಜೆಂಟರು ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಏಜೆಂಟರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಶಾಂತಿಯುತ ಎಣಿಕೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ (CAPF) ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹೊರಗಿನಿಂದ 106 ಕಂಪನಿಗಳ CAPF ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕರೆಸಲಾಗಿದೆ. ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು, CAPF ಒಳಗಿನ ಸುತ್ತು, ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಹೊರಗಿನ ಸುತ್ತಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಇವಿಎಂ ಮತ್ತು ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಡಬಲ್ ಲಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ನೋಟ:

ವರ್ಷ

ಮಹಿಳಾ ಮತದಾನ (%)

ಪುರುಷ ಮತದಾನ (%)

ಒಟ್ಟು ಮತದಾನ (%)

1951-52

42.6

1957

43.24

1962

32.47

54.94

44.47

1967

41.09

60.82

51.51

1969

41.43

62.86

52.79

1972

41.3

63.06

52.79

1977

38.32

61.49

50.51

1980

46.86

66.57

57.28

1985

45.63

65.81

56.27

1990

53.25

69.63

62.04

1995

55.8

67.13

61.79

2000

53.28

70.71

62.57

2005 (ಫೆಬ್ರವರಿ)

42.52

49.95

46.5

2005 (ಅಕ್ಟೋಬರ್)

44.49

47.02

45.85

2010

54.49

51.12

52.73

2015

60.48

53.32

56.91

2020

59.69

54.45

57.29

2025

71.6

62.8

67.13

ಮೊದಲ ಹಂತ (16 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು): ಮಾಧೇಪುರ, ಸರ್ಹಾಸ, ದರ್ಭಾಂಗ, ಸರನ್, ವೈಶಾಲಿ, ಸಮಸ್ತೀಪುರ, ಮುಜಫರ್‌ಪುರ, ಗೋಪಾಲ್‌ಗಂಜ್, ಸಿವಾನ್, ಬೇಗುಸರಾಯ್, ಖಗರಿಯಾ, ಮುಂಗೇರ್, ಪಾಟ್ನಾ, ಲಖಿಸರಾಯ್, ಶೇಖ್‌ಪುರ (ನಳಂದ), ಭೋಜ್‌ಪುರ, ಬಕ್ಸಾರ್.

ಪ್ರಮುಖರು: ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್, ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ, ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್, ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್, ಅನಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದ 16 ಸಚಿವರು.

ಎರಡನೇ ಹಂತ (20 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು): ಗಯಾ, ಕೈಮೂರ್, ರೋಹ್ತಾಸ್, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಅರ್ವಾಲ್, ಜೆಹಾನಾಬಾದ್, ನವಾಡಾ, ಭಾಗಲ್ಪುರ್, ಬ್ಯಾಂಕಾ, ಜಮುಯಿ, ಸೀತಾಮರ್ಹಿ, ಶಿವಹಾರ್, ಮಧುಬನಿ, ಸುಪಾಲ್, ಪೂರ್ಣಿಯಾ, ಅರಾರಿಯಾ, ಕತಿಹಾರ್, ಕಿಶನ್‌ಗಂಜ್, ಪೂರ್ವ ಚಂಪಾರಣ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಚಂಪಾರಣ್.

ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು: ಗಯಾ ಟೌನ್, ಬೆಟ್ಟಿಯಾ, ಚೈನ್‌ಪುರ್, ಚಕೈ, ಅಮರ್‌ಪುರ್, ಛತ್ತಾಪುರ್, ಜಮುಯಿ.

ಪ್ರಮುಖರು: ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್, ರೇಣು ದೇವಿ, ಜಮಾ ಖಾನ್, ಸುಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ಜಯಂತ್ ರಾಜ್, ನೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಬ್ಲು, ಶ್ರೇಯಸಿ ಸಿಂಗ್.

About the Author
