ಅಮೇರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಬಿಹಾರ...! ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್

ಪಾಟ್ನಾ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಗೃಹನಿವಾಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಮತದಾರರ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಗುರುತಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಗೃಹನಿವಾಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಬಿಹಾರದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಒಂದು ನಾಯಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಗೃಹನಿವಾಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಈ ಗೊಂದಲದ ಸರಣಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಘಟನೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಗೃಹನಿವಾಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ!
ಸಮಸ್ತಿಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಸನ್ಪುರ, ವಾರ್ಡ್ 13, ಬಕರ್ಪುರ ಪೋಸ್ಟ್, ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, 'ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಜಾನ್ ಟ್ರಂಪ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 'ಫ್ರೆಡರಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಟ್ರಂಪ್' ಎಂಬವರ ಮಗನಾಗಿ ಗೃಹನಿವಾಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಜುಲೈ 29 ರಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಕಲಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಫೋಟೋ ಐಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಬಾರ್ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿರೂಪ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಉಂಟಾದ ಕಾರಣ, ಆಗಸ್ಟ್ 4 ರಂದು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ, ಸಮಸ್ತಿಪುರ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ (BNS) ಸೆಕ್ಷನ್ 318(4) ಮತ್ತು 336(4) (ಜಾಲಸಾಜಿ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ) ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ, 2000 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 66(c) ಮತ್ತು 66(d) (ಗುರುತಿನ ಕಳವು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
Reality of SIR in Bihar. US President Donald J. Trump is now a resident of Bihar. Great work @ECISVEEP 🫡 pic.twitter.com/427HW343wQ
— Saradsree Ghosh (@TheSavvySapien) August 6, 2025
ಈ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕಾ ವಿಧಿಸಿರುವ 51% ತೆರಿಗೆಗೆ ಬಿಹಾರದ 'ಪ್ರತೀಕಾರ' ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯು ಬಿಹಾರದ ಗೃಹನಿವಾಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಗೃಹನಿವಾಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿದ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಈ ತಾಜಾ ಘಟನೆಯು ಬಿಹಾರದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿನ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಈ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿದ್ದರೂ, ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿವೆ.