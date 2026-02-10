English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಈ ರೀತಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂದರೆ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಬರೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌? ಎಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೂ ಈಗಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡಿ

ಈ ರೀತಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂದರೆ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಬರೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌? ಎಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೂ ಈಗಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡಿ

bird flu warning: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಸೇವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಹತ್ವದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 10, 2026, 07:42 PM IST
  • ಸತ್ತ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬಾರದು
  • ಕೋಳಿ, ಕ್ವಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು

Trending Photos

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಭವಿಷ್ಯ: ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗ್ತಾರೆ! ಮಣ್ಣಿಡಿದರೂ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತೆ..
camera icon6
Baba Vanga
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಭವಿಷ್ಯ: ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗ್ತಾರೆ! ಮಣ್ಣಿಡಿದರೂ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತೆ..
&quot;ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿದೆ..&quot; ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ವೈರಲ್‌
camera icon8
Neena Gupta
"ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿದೆ.." ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ವೈರಲ್‌
ಮಟನ್‌ನ ಈ ಭಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರ..! ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ತಿಂತೀರಾ..
camera icon6
Mutton
ಮಟನ್‌ನ ಈ ಭಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರ..! ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ತಿಂತೀರಾ..
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಗ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆ..
camera icon9
Sun Venus Rahu Conjunction
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಗ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆ..
ಈ ರೀತಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂದರೆ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಬರೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌? ಎಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೂ ಈಗಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡಿ

bird flu warning: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಚೆನ್ನೈನ ಅಡ್ಯಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಕಾಗೆಗಳು ಗುಂಪಾಗಿ ಸತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದ ಬಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಸತ್ತ ಕಾಗೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾದರಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ H5N1 ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ವೈರಸ್ ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿವೆ. ನೆರೆಯ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಎಂ. ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದರೂ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುವ ಅಪಾಯವಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಧ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಯಿಸದ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಳಿ, ಕ್ವಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಸತ್ತ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಪುರಸಭೆ ಅಥವಾ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಸತ್ತ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಾನವ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜ್ವರ, ತಲೆನೋವು, ಗಂಟಲು ನೋವು ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಔಷಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೂ ‘ಒನ್ ಹೆಲ್ತ್’ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮಾನವ ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರಾಣಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜನರು ಭಯಪಡದೇ ಆದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

 

Bird Fluavian influenza H5N1half boiled eggs riskbird flu Tamil Nadupoultry safety guidelines

Trending News