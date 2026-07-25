/ಯುವಕರ ಆಕ್ರೋಶ BJPಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೇ? ಪಂಜಾಬ್‌ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಎದುರಾದ 5 ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯ!

BJP Anti-Youth Image: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುವ ಮತದಾರರ ರಾಜಕೀಯ ಮನೋಭಾವ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ “ಯುವ ವಿರೋಧಿ” ಎಂಬ ನಿರೂಪಣೆ ಬಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ? 2027ರ ಪಂಜಾಬ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ NEET-UG 2026 ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯವರೆಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್, ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ, ಉದ್ಯೋಗದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತ ಆತಂಕಗಳು ಇದೀಗ ಒಂದೇ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ.
NEET ವಿವಾದದಿಂದ ಯುವಕರ ಆಕ್ರೋಶ
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದ NEET ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮಗಳ ಆರೋಪಗಳು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ, ಫಲಿತಾಂಶ ರದ್ದು, ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆಯ ಬಳಿಕವೂ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ನಿರುದ್ಯೋಗವೇ BJPಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು?
ಯುವಕರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುವ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. NEET ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮವಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಆಳವಾದ ಆತಂಕವೂ ಇದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುವುದು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬರುವುದು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮುಂದೂಡಲ್ಪಡುವುದು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ “ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ” ಮತ್ತು “ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ” ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಚುನಾವಣಾ ವಿಷಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಯುವ ಮತದಾರರು ನಿರ್ಣಾಯಕ
2027ರ ಪಂಜಾಬ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ BJPಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ನಿರುದ್ಯೋಗ, ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ವಲಸೆ, ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ, ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ. ರಾಜ್ಯದ 15-29 ವಯೋಮಾನದ ಯುವಕರ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಯುವಕರ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, AAP ಮತ್ತು BJP ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರಾಜಕೀಯ ಅರ್ಥ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ BJPಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲು ಕೇವಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಟೀಕೆ ಅಲ್ಲ; ಯುವ ಮತದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೂ ಮುಖ್ಯ!
ಯುವಕರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ಆಲಿಸುತ್ತದೆ? ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯುವಕರ ಮನೋಭಾವ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು. NEET ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಯುವಕರ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಅಸಮಾಧಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳೂ ಹೊರಬಂದಿವೆ.
“Anti-Youth” ಟ್ಯಾಗ್ BJPಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ?
BJPಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವೆಂದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ವಿವಿಧ ಯುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ನಿರೂಪಣೆಯಡಿ ಜೋಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ + ನಿರುದ್ಯೋಗ + ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಳಂಬ + ವಲಸೆ + ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ — ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ “ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ BJPಗೆ ಇದನ್ನ ತಿರುಗಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಗ್ನಿವೀರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಯುವಕರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ನಾಗರಿಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ MY Bharat ಮೂಲಕ ಯುವಕರ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ 23 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುವ ನೋಂದಣಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು PIB ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇತರ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಪರಿಣಾಮ?
ಪಂಜಾಬ್ 2027ರ ಚುನಾವಣೆ ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಯುವಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು 2029ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಯುವ ಮತದಾರರು ಒಂದೇ ಗುಂಪಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದಂತಹ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಅವರ ಮತದಾನದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ NEET ವಿವಾದ ಅಥವಾ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮಾತ್ರವೇ BJPಯ ಚುನಾವಣಾ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಈಗಲೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಮುಂದೆ BJP ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದೇನು?
ಯುವಕರಲ್ಲಿ “anti-youth” ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬೇರೂರದಂತೆ ಮಾಡಲು BJPಗೆ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವೇಗದ ಕ್ರಮ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ, ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್ನಂತಹ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಯುವಕರ ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಘೋಷಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತೋರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಬಹುದು.
ಹೀಗಾಗಿ BJPಗೆ “anti-youth” ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ ನಿಜವಾದ ಚುನಾವಣಾ ಅಪಾಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ. NEET ವಿವಾದ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಯುವಕರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವೇದಿಕೆ ನೀಡಿವೆ. ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ 2027ರ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಮುಂತಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಮತದಾರರ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಬಹುದು. BJP ಈ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನೀತಿ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಅದನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.