ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಝಲ್ಮುರಿ ಸವಿದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ಸಾಹು ಅವರು ಟಿಎಂಸಿಯ ಮಂಗಲ್ ಸರೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಹಠಾತ್ ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ನ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಝಲ್ಮುರಿ ಸವಿದಿದ್ದರು. ಅಂಗಡಿಯವನು ಹಣ ಬೇಡವೆಂದರೂ ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದ ಮೋದಿಯವರ ಈ ನಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ 'ಝಲ್ಮುರಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ' ಈಗ ಮತಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
Jhalmuri break in Jhargram! pic.twitter.com/LJNjEojAW4
— Narendra Modi (@narendramodi) April 19, 2026
ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಒಟ್ಟು 294 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಬಿಜೆಪಿ 123 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟಿಎಂಸಿ 109 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರ ಒಲವು ಯಾರ ಕಡೆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗತೊಡಗಿದೆ.