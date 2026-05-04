West bengal election 2026: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಮಲ ಅರಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತದತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ? ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ದಿಲೀಪ್ ಘೋಷ್? ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ದಿಲೀಪ್ ಘೋಷ್ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ, ಬಿಜೆಪಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೆಸರು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲರೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಗುಂಪನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಪಕ್ಷ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ವಹಿಸಿದರೂ, ನಾವು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನನ್ನ ಮುಂದೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಮಾದರಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆʼ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಸುಕಾಂತ ಮಜುಂದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ʼಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸದೀಯ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆʼ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ಶೇ.48ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಿಎಂಸಿ ಶೇ.37ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಬಿಜೆಪಿ ಶೇ.10ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರವನ್ನ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬಂಗಾಳವು ತಾನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕುತ್ತೇನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ದಿಲೀಪ್ ಘೋಷ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಎಡಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ 34 ವರ್ಷಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಯಿತು, 294 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 251 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂಗಾಳವು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಸಮಯ ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ದುರಾಡಳಿತದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಲೆ ಬೀಸುತ್ತಿದೆʼ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
191 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುನ್ನಡೆ
ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 191 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತದತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿಎಂಸಿ 97 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಎಡಪಕ್ಷಗಳು 2, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 1 ಮತ್ತು ಇತರರು 2 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಹುಮತಕ್ಕೆ 148 ಸ್ಥಾನಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.