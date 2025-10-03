English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ 1 ಆರ್ಡರ್‌ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಸಂಪಾದನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..?

blinkit delivery boy salary: ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಆರ್ಡರ್‌ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಜನ ತಿಳಿಯದ ಕುತೂಹಲಕರ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಪಾದನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 3, 2025, 06:31 PM IST
  • ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿನ ದೂರ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ
  • ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಮುಂತಾದ ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ

ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ 1 ಆರ್ಡರ್‌ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಸಂಪಾದನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..?

blinkit delivery boy salary: ಇಂದು ವೇಗದ ಪ್ರಗತಿಯಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಮುಂತಾದ ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬಹುದು—ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಪ್ರತಿ ಆರ್ಡರ್‌ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ? ಉತ್ತರ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗಬಹುದು.

ನೀವು ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪುವವರೆಗೆ, ಪ್ರತಿ ಹಂತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ಥಳದ ದೂರವನ್ನು ಗಣನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಗೆ ನೀಡಲಾದ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 1.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಸುಮಾರು ₹22.46 ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪಾವತಿ ಪ್ರಮಾಣವು mainly ದೂರಕ್ಕೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, 1 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಗಿನ ವಿತರಣೆಗೆ ಮೂಲ ವೇತನವೇ ಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಿ.ಮೀ ಗೆ ₹10–₹14 ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 1.2 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ವಿತರಣೆಗೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂಲ ವೇತನ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ತನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ರನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಪಾವತಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವಿತರಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಅಥವಾ ಬೋನಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾವತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿನ ದೂರ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ, ಸಂಚಾರದ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಹಿಂತಿರುಗುವ ಸಮಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್‌ಗೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಪಾವತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್‌ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಸೇವೆ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಆರ್ಡರ್‌ಗೆ ಅವರ ಸಂಪಾದನೆ ಸಣ್ಣದು ಮತ್ತು ದೂರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ವಿತರಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯವು ಡೆಲಿವರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
 

