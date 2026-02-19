English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಮೂಲಕ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿಯಿರಿ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 19, 2026, 10:39 PM IST
  • ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ವೇಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್‌ ಈಗ ಗಂಭೀರ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ
  • ಈ ಘಟನೆ ಕ್ವಿಕ್-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ.

ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತು ಆರ್ಡರ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌! ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿನೂ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸ್ಬೇಡಿ

blinkit: ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ವೇಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್‌ ಈಗ ಗಂಭೀರ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ದೆಹಲಿಯ ಖಯಾಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಗಾತ್ರದ ಚಾಕುಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸರಣಿ ಕೊಲೆಗಳ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಬಳಸಿದ ಚಾಕುಗಳನ್ನು ಕ್ವಿಕ್-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಡಿಸಿಪಿ ಶರದ್‌ ಬಾಸ್ಕರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆರಂಭಿಸಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಧಾರ್‌ ನಡೆಯಲ್ಲ! ಫ್ರೀ ಬಸ್‌ಗಾಗಿ ಈ ನಿಯಮ ಕಡ್ಡಾಯ

ಫೆಬ್ರವರಿ 13ರಂದು ಒಬ್ಬ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ₹710ಕ್ಕೆ ಚಾಕು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರು. ವಿತರಣಾ ವಿಳಾಸವಾಗಿ ಖಯಾಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ 22 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಠಾಣೆ ಆವರಣಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದದ್ದು ಪೊಲೀಸರನ್ನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಮಾಡಿತು.

ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ 7.62 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಲೇಡ್ ಇರುವ ಚಾಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧ. ಆದರೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ‘ಗರಿದಾರ್’ ಮಾದರಿಯ ಚಾಕು 8 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 2.5 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಗಲದ ಬ್ಲೇಡ್ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 25, 54 ಮತ್ತು 59 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ದಾಳಿಗಳ ವೇಳೆ ದೆಹಲಿಯ ವಿವಿಧ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಟೋರ್‌ಗಳಿಂದ 16 ಚಾಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫಾರೂಕ್‌ನಗರದ ಗೋದಾಮುಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ 32 ಚಾಕುಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 50 ನಿಷೇಧಿತ ಚಾಕುಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತಕ್ಕೆ AI ಭಯವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಭಾಗ್ಯ- ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಈ ಘಟನೆ ಕ್ವಿಕ್-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 

