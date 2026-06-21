Yoga: ಭಾರತದ ಹಲವರು ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು, ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿಶ್ವ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿದೇಶಿಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಣಗಳೆಂದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಯೋಗ (Bollywood, Cricket, Yoga). ಇವು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 'ಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್' (Soft Power) ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್
ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಭಾವನೆಗಳ ಜಾಗತಿಕ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್, ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ವಿದೇಶಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಕಾಲದ ಆವಾರಾ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿನ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಚಿತ್ರಗಳವರೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ (Middle East), ರಷ್ಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಹಾಲಿವುಡ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಭಾರತಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆಸ್ಕರ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ 'ನಾಟು ನಾಟು' ಹಾಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾಷೆಯ ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭಿನ್ನತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೂರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ (Cricket)
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೂ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಐಪಿಎಲ್ (IPL) ಆರಂಭವಾದ ಮೇಲಂತೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡುವ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಇನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಿತಿಯೆಂದರೆ ಅದು ಜಗತ್ತಿನ ಕೇವಲ 15-20 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಯೋಗ (Yoga):
ಯಾವುದೇ ಗಡಿಗಳಿಲ್ಲದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಯೋಗ. ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಗಡಿಗಳ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದರೆ ಅದು 'ಯೋಗ'.
ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಪಾನಿನ ಟೋಕಿಯೋವರೆಗೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲೂ ಯೋಗ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಿವೆ. 2014 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಜೂನ್ 21 ಅನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅಧಿಕೃತ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ 2026ರವರೆಗೂ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 21 ರಂದು ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಯೋಗವು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವಲ್ಲ, ಅದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, "ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿರುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು" ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಬರುವ ಉತ್ತರವೇ ಅದು "ಯೋಗ". ಆದ್ದರಿಂದ ಸದ್ಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಭಾರತದ ಹೆಸರನ್ನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿಸಿದೆ.