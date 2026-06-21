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Yoga: ಬಾಲಿವುಡ್‌, ಕ್ರಿಕೆಟ್‌, ಯೋಗ; ವಿಶ್ವದ ಬಲಶಾಲಿ ಬ್ರಾಂಡ್‌ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಭಾರತದ ಹಲವರು ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳು, ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿಶ್ವ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿದೇಶಿಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಣಗಳೆಂದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಯೋಗ (Bollywood, Cricket, Yoga). ಇವು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 'ಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್' (Soft Power) ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 21, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 04:32 PM IST
Yoga: ಬಾಲಿವುಡ್‌, ಕ್ರಿಕೆಟ್‌, ಯೋಗ; ವಿಶ್ವದ ಬಲಶಾಲಿ ಬ್ರಾಂಡ್‌ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

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Prajwal B

Prajwal B

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