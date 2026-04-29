ಮುಂಬೈ: ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಹಂನಿಂದಾಗಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಎಳೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ 'ಅಹಂಕಾರದ ಹೋರಾಟ' ಎಂದು ಕರೆದು ಮಾನಹಾನಿ ಪ್ರಕರಣವೊಂದನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ (2046 ರವರೆಗೆ) ಮುಂದೂಡಿದ್ದ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಇದೀಗ ತನ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಜುಲೈ 15ಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಮುಂಬೈನ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿಯೊಂದರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಸುಮಾರು 90 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರಿ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮಾನಹಾನಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದರು. ಈ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ಎದುರು ಪಕ್ಷದವರು ಬೇಷರತ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೇ ಕೈಬಿಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿತ್ತು.
ಏಪ್ರಿಲ್ 28ರಂದು ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರು. ಆದರೆ 90 ವರ್ಷದ ದೂರುದಾರೆ ಮಹಿಳೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪದೆ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಅವರು ಕಠಿಣ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದರು.ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಅಹಂಕಾರವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನ್ಯಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತುರ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ," ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಂದಿನ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಇದನ್ನು 2046ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಕೇಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಂದು ದೂರುದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿ, ಆದೇಶವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ವಕೀಲರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 2046ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದ್ದ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 15ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ