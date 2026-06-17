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ಲವರ್‌ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡೋಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಪ್ರಿಯಕರ ಹೆ*ಣವಾಗಿ ಪತ್ತೆ..! ಪ್ರೇಮಲೋಕದಿಂದ ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ..

ಪ್ರೇಯಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ನೋಡಲು ಹೋದ ಪ್ರೇಮಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೇ ಸೇರಿ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಬಿಹಾರದ ಜಮುಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಪೋಲವಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಕೃತ್ಯ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jun 17, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:41 PM IST
ಲವರ್‌ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡೋಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಪ್ರಿಯಕರ ಹೆ*ಣವಾಗಿ ಪತ್ತೆ..! ಪ್ರೇಮಲೋಕದಿಂದ ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ..

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಲವರ್‌ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡೋಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಪ್ರಿಯಕರ ಹೆ*ಣವಾಗಿ ಪತ್ತೆ..! ಪ್ರೇಮಲೋಕದಿಂದ ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ..
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