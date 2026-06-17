ಬಿಹಾರ : ಕೊಲೆಯಾದ ದುರ್ದೈವಿ ಯುವಕನನ್ನು ಸಣ್ಣಲಾಲ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಣ್ಣಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಆರತಿ ಎಂಬ ಯುವತಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಘಟನೆಯ ದಿನ ಆರತಿ ತನ್ನ ಪ್ರೇಮಿ ಸಣ್ಣಲಾಲ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, “ನಾನು ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ತಂದಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಾ” ಎಂದು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಮಾತಿನಿಂದ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಣ್ಣಲಾಲ್, ತಡಮಾಡದೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮನೋಜ್ ಎಂಬುವನ ಜೊತೆ ಬೈಕ್ ಏರಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಆತ ಸುಮಾರು 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕೇವಲ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿ, ರಾತ್ರಿ 9:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯುವತಿಯ ಮನೆಯ ಬಳಿ ತಲುಪಿದ್ದಾನೆ.
ಮಗಳ ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಕೆರಳಿದ ತಂದೆ: ಸಣ್ಣಲಾಲ್ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮನೋಜ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಯುವತಿಯ ಮನೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಇವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಿರುವುದು ಮಗಳ ಪ್ರೇಮಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಸಣ್ಣಲಾಲ್ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಆತನ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಆತನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತ ಮನೋಜ್ ತನಗೂ ಜೀವಭಯ ಎದುರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಆತ ಸಣ್ಣಲಾಲ್ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಶವ ಎಸೆದ ದುರುಳರು : ಕೊಲೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಕೃತ್ಯದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಪಡಿಸಲು ಯುವತಿಯ ಮನೆಯವರು ಸಣ್ಣಲಾಲ್ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಎಸೆದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಸತತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವಕನ ಶವವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಯಸಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಹೊಸ ಉಡುಪನ್ನು ಕಣ್ಣುಂಬ ನೋಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಯುವಕ, ಕ್ರೂರಿಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಹೆಣವಾಗಿ ಮರಳಿರುವುದು ಹೆತ್ತವರ ಒಡಲು ಸೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಜಾಲ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.