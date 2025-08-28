ನವದೆಹಲಿ: ಯೋಗ ಗುರು ರಾಮ್ದೇವ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಒಟ್ಟಾರೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಾತ್ಮಕ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಕಿರುಕುಳ, ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಮ್ದೇವ್, "ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಟ್ಯಾರಿಫ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ."ಪೆಪ್ಸಿ, ಕೋಕಾ-ಕೋಲಾ, ಸಬ್ವೇ, ಕೆಎಫ್ಸಿ, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬಹಿಷ್ಕಾರವಾದರೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
#WATCH | Noida, UP | On 25% additional US tariffs on India from August 27, Yoga guru Ramdev says, "Indian citizens should strongly oppose the 50% tariffs that America has imposed on India as political bullying, hooliganism and dictatorship. American companies and brands should be… pic.twitter.com/ZCyXOBg9UW
— ANI (@ANI) August 28, 2025
ಅಮೆರಿಕವು ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಭಾರತದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳು, ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸರಕುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ತೆರಿಗೆಯು ಭಾರತದ ಸಾವಿರಾರು ಸಣ್ಣ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಧಕ್ಕೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿಯ ನಡುವೆ ಐದು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ, ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು ಶೇ.15ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿಲ್ಲ. ಜಪಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳು ಇಂತಹ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ತೆರಿಗೆಯ ಪರಿಣಾಮದ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮಂಗ್ಳವಾರದಂದು ಈ ತೆರಿಗೆಯ ಸೂಚನೆಯ ಬಳಿಕ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಕೆಟ್ಟ ಸೆಷನ್ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯು ಐದನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸತತ ಕುಸಿತ ಕಂಡು, ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತು.ಈ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಭಾರತದ ಜವಳಿ, ಸಮುದ್ರಾಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಶೇ.43ರಷ್ಟು ರಫ್ತು ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.