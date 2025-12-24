English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Red River: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಈ ನದಿಯನ್ನು 'ಭಾರತದ ಕೆಂಪು ನದಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.    

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 24, 2025, 12:39 PM IST
ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ನದಿ.. ರಕ್ತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ನೀರು! ನೋಡಲು ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು..

brahmaputra river: ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನದಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ನದಿಗಳು ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನದಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೆಸರಿದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನ್ನು 'ಭಾರತದ ಕೆಂಪು ನದಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.  

 ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಅಗಲವಾದ ನದಿ. ಆದರೆ ಈ ನದಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕೆಂಪು ನದಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಟಿಬೆಟ್‌ನ ಮಾನಸರೋವರ್ ಸರೋವರದ ಬಳಿಯ ಚೆಮಾಂಗ್‌ಡಂಗ್ ಹಿಮನದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ, ನದಿಯನ್ನು ಯಾರ್ಲುಂಗ್ ತ್ಸಾಂಗ್ಪೋ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಟಿಬೆಟ್ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹಸಿರು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಇತರ ಉಪನದಿಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.  

ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯನ್ನು ಕೆಂಪು ನದಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಅದೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.. ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು. ಈ ನದಿಯ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಮನೈಟ್‌ನಂತಹ ಭಾರ ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಲ್ಯಾಟರೈಟ್ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳಿವೆ. ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಕರಗುವ ಹಿಮವು ನೀರಿನ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ನೀರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೆಂಪು-ಕಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಇದು ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಈ ಬಣ್ಣವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಈ ನದಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಕೆಂಪು ನದಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನದಿಗೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಯಾಂಗ್, ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಮುನಾ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. 

ಇದಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನದಿ ದ್ವೀಪವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಜುಲಿ ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ತ್ಸಾಂಗ್ಪೋ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕಾರಕ. ಅಸ್ಸಾಂನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ನದಿ ತುಂಬಾ ಅಗಲವಾಗಿದೆ.. ಇದು ಸುಮಾರು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಗಲವಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದಡವನ್ನು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ 5 ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅಸ್ಸಾಂನ ಕಾಮಾಕ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಈ ನದಿ ರಕ್ತದಂತೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ಇವು ಭಾರತದ ಇತರ ಕೆಲವು ನದಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು. ಲೋಹಿತ್ ನದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಕ್ತ ನದಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರದ ಉಪನದಿಯಾಗಿದ್ದು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಂಪು ಲ್ಯಾಟರೈಟ್ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತನ್ನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೇಘಾಲಯದ ಲುಖಾ ನದಿಯನ್ನು 'ನೀಲಿ ನದಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.  

Savita M B

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Brahmaputra RiverIndian Red RiverBrahmaputra River NamesRiversTibet

