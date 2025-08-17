English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಮೆದುಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾ' ಪತ್ತೆ : ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂದೇ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 

Brain eating amoeba : ಗಂಭೀರ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ಅಮೀಬಿಕ್ ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವವ ಜನರು ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಓದಬೇಕು.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 17, 2025, 02:09 PM IST
    • ಗಂಭೀರ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
    • ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.
    • ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವವ ಜನರು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು.

ಕೇರಳ : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್ 16), ಉತ್ತರ ಕೇರಳದ ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಅಮೀಬಿಕ್ ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಮೀಬಾದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪರೂಪದ ರೀತಿಯ ಮೆದುಳಿನ ಸೋಂಕು ಇದಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಂದು ಜ್ವರದಿಂದಾಗಿ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿ  ಹದಗೆಟ್ಟ ಕಾರಣ, ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಅದೇ ದಿನ ಬಾಲಕಿ ನಿಧನರಾದರು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನೀವು ಹೋಗುವ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬೆಕ್ಕು ಬಂತಾ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಬಾಲಕಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಅಮೀಬಿಕ್ ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಸೋಂಕು ತುಂಬಾ ಮಾರಕ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಇದರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು 'ಮೆದುಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾ' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಚಾಮರಾಜನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾಗಲ್ ಪ್ರೇಮಿ ಹುಚ್ಚಾಟ

ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ ಬಾಲಕಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಜನರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಈ ಮಾರಕ ಸೋಂಕಿನ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷ ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಮೆದುಳು ಸೋಂಕಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Amoebicdeadly bacteriaAmebic MeningitisBrain Eating Amoebabrain eating amoeba disease

