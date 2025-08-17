ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಮೆದುಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾ' ಪತ್ತೆ : ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂದೇ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 

ಕೇರಳ : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್ 16), ಉತ್ತರ ಕೇರಳದ ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಅಮೀಬಿಕ್ ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಮೀಬಾದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪರೂಪದ ರೀತಿಯ ಮೆದುಳಿನ ಸೋಂಕು ಇದಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಂದು ಜ್ವರದಿಂದಾಗಿ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟ ಕಾರಣ, ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಅದೇ ದಿನ ಬಾಲಕಿ ನಿಧನರಾದರು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನೀವು ಹೋಗುವ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬೆಕ್ಕು ಬಂತಾ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಬಾಲಕಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಅಮೀಬಿಕ್ ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಸೋಂಕು ತುಂಬಾ ಮಾರಕ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಇದರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು 'ಮೆದುಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾ' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಚಾಮರಾಜನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾಗಲ್ ಪ್ರೇಮಿ ಹುಚ್ಚಾಟ
ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ ಬಾಲಕಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಜನರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಈ ಮಾರಕ ಸೋಂಕಿನ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷ ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಮೆದುಳು ಸೋಂಕಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.