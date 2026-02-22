English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಭಾರತದ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಣ್ಣು! ಭಾರತೀಯರಿಗೆನೇ ಈ ಜಾಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ

ಭಾರತದ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಣ್ಣು! ಭಾರತೀಯರಿಗೆನೇ ಈ ಜಾಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ

Mussoorie: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲದ ತಾಣವಾಗಿದ್ದ ಈ ಸ್ಥಳ ಇಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ಗಿರಿಧಾಮವಾಗಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 22, 2026, 01:45 PM IST
  • ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.
  • ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಸುಂದರ ಮಡಿಲಲ್ಲಿರುವ ಮಸ್ಸೂರಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಿರಿಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು

Trending Photos

ಆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಮಗ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೈಬಿಟ್ಟ..! ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಅಂದಿನ ಘಟನೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ
camera icon5
ACTRESS
ಆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಮಗ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೈಬಿಟ್ಟ..! ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಅಂದಿನ ಘಟನೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ
ರೈತರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ..! ಈ ದಿನಾಂಕದಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ 2,000 ರೂ. ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಹಣ
camera icon6
PM KISAN
ರೈತರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ..! ಈ ದಿನಾಂಕದಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ 2,000 ರೂ. ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಹಣ
ಈ 7 ಸಸ್ಯಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಝಣ ಝಣ ಕಾಂಚಾಣ..! ಬೇಡವೆಂದರೂ ಹಣದ ಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯುತ್ತೆ
camera icon8
Vastu
ಈ 7 ಸಸ್ಯಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಝಣ ಝಣ ಕಾಂಚಾಣ..! ಬೇಡವೆಂದರೂ ಹಣದ ಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯುತ್ತೆ
ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆ ತಂದೆಯಿಂದ ದೂರವಾದ್ರಾ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌?! ಪದಗಳ ಮೂಲಕ ಎದೆ ಭಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್‌ ಬಿ
camera icon5
Amitabh Bachchan
ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆ ತಂದೆಯಿಂದ ದೂರವಾದ್ರಾ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌?! ಪದಗಳ ಮೂಲಕ ಎದೆ ಭಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್‌ ಬಿ
ಭಾರತದ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಣ್ಣು! ಭಾರತೀಯರಿಗೆನೇ ಈ ಜಾಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ

Mussoorie: ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಸುಂದರ ಮಡಿಲಲ್ಲಿರುವ ಮಸ್ಸೂರಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಿರಿಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 2000 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ತಾಣವನ್ನು 'ಗಿರಿಗಳ ರಾಣಿ' (Queen of Hills) ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮಸ್ಸೂರಿ ನಗರದ ಇತಿಹಾಸವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 1823 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಮನಸೋತಿದ್ದರು. 1820 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ತಮ್ಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಿರಿಧಾಮವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಾನವೇನು?

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕರಾಳ ಮುಖ ಎಂದರೆ, ಮಸ್ಸೂರಿಯಂತಹ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಸ್ಸೂರಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಮಾಲ್ ರೋಡ್'ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅವಮಾನಕರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ವರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು.

ಇಂದು ಮಸ್ಸೂರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಂಪ್ಟಿ ಜಲಪಾತ, ಗನ್ ಹಿಲ್, ಮಸ್ಸೂರಿ ಸರೋವರ, ರೆಡ್ ಡ್ಯೂನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಹಿಮಾಲಯದ ಹಿಮಚ್ಛಾದಿತ ಶಿಖರಗಳ ನೋಟ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಸ್ಸೂರಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯಲು ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ಜೂನ್ ವರೆಗಿನ ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಮಯ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವು ಹಿತಕರವಾಗಿದ್ದು, ಮೈ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತವನ್ನು ಸಹ ಸವಿಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದಲಿತ ನವ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿದ ಸವರ್ಣೀಯರು..!

ಮಸ್ಸೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಹತ್ತಿರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು 35 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಬೆಟ್ಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಮಸ್ಸೂರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಪ್ರವಾಸ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.

BritishBritish favorite Indian placeBritish favorite place in indiaMussoorie TourismQueen of Hills

Trending News