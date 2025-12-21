ತೆಲಂಗಾಣ : ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ "ಪವಾಡದ ತಿಂಗಳು" ಎಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಶನಿವಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಸಂತೋಷ, ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ವಿಶೇಷ ದಿನ. ಇಂದು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಅಂದು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಯುವಕರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ನಷ್ಟದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:VB-G RAM G ಮಸೂದೆಗೆ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅಂಕಿತ..!
ಇದೇ ವೇಳೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳು ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿಗಳ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಸಿಎಂ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದ : ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಭಾಷಣ ಈಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದೆ. ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಭಾಷಣದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, "ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದೆ.