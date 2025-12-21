English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ತ್ಯಾಗ, ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.!

ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ತ್ಯಾಗ, ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.!

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕುರಿತು ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 21, 2025, 09:36 PM IST
    • ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿಕೆ
    • ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಮಾತು
    • ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೇವಂತ್‌ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿಕೆ

Trending Photos

300 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಯೊಂದಿಗೆ BSNL ನಿಂದ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್..!
camera icon6
BSNL Recharge Plan
300 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಯೊಂದಿಗೆ BSNL ನಿಂದ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್..!
ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿಣ! ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆಂದೂ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಲ್ಲ..
camera icon7
White Hair
ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿಣ! ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆಂದೂ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಲ್ಲ..
8th pay commission : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ.. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್
camera icon6
8th Pay Commission
8th pay commission : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ.. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್
ಮಗ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್‌ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಳ..ಗಳನೇ ಅತ್ತ ತಾಯಿ.. ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈಫ್‌!
camera icon5
ಮಗ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್‌ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಳ..ಗಳನೇ ಅತ್ತ ತಾಯಿ.. ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈಫ್‌!
ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ತ್ಯಾಗ, ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.!

ತೆಲಂಗಾಣ : ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ "ಪವಾಡದ ತಿಂಗಳು" ಎಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್‌ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಶನಿವಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಸಂತೋಷ, ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದರು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ವಿಶೇಷ ದಿನ. ಇಂದು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಅಂದು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಯುವಕರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ನಷ್ಟದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:VB-G RAM G ಮಸೂದೆಗೆ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅಂಕಿತ..!

ಇದೇ ವೇಳೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳು ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿಗಳ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

ಸಿಎಂ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದ : ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್‌ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಭಾಷಣ ಈಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಬಿಆರ್‌ಎಸ್ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದೆ. ರೇವಂತ್‌ ರೆಡ್ಡಿ ಭಾಷಣದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, "ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

revanth reddySonia GandhiTelangana formation dayBRSBJP

Trending News