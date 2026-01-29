ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ..! ಕೇವಲ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಕಿಚನ್‌, ಹಾಲ್‌, ಬೆಡ್‌ ರೂಂ ಲಭ್ಯ

Eco Friendly Budget house : 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಬರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಅಗ್ಗದ ಮನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಅಗ್ಗ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮನೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ, ಅಡುಗೆಮನೆ, ಶೌಚಾಲಯ, ಸ್ನಾನಗೃಹ ಮತ್ತು ಹಾಲ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ..
ಹೌದು.. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕನು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇದೆಯಾ?ನಿಮಗೆ 72ಲಕ್ಷ ರೂ.ಸಿಗುತ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ತಂದಿರುವ ಈ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮನೆ 300 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 1.5 ರಿಂದ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಅವು ಲಾಕ್ನಂತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೂದಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು, ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಂಪಾಗಿ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅದೇ ಸ್ಥಳ.. ಅಂತದ್ದೇ ಘಟನೆ.. ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದಿತ್ತು ಘೋರ ದುರಂತ!
ಈ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಮನೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ವಸತಿಯ ಮುಖವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಈಗ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮನೆಗಳು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕನಸಿನ ಮನೆಗಳಾಗಲಿವೆ..