English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ..! ಕೇವಲ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಕಿಚನ್‌, ಹಾಲ್‌, ಬೆಡ್‌ ರೂಂ ಲಭ್ಯ

ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ..! ಕೇವಲ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಕಿಚನ್‌, ಹಾಲ್‌, ಬೆಡ್‌ ರೂಂ ಲಭ್ಯ

Low Price House : ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ... ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 29, 2026, 07:46 PM IST
    • ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.
    • ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ.
    • ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.

Trending Photos

BBK12:ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ-12ರ ಪಟಾಕಿ ಪೋರಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹವಾ ಬಲು ಜೋರು
camera icon5
Rakshitha shetty
BBK12:ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ-12ರ ಪಟಾಕಿ ಪೋರಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹವಾ ಬಲು ಜೋರು
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬ್ರೇಕ್‌.. ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ನಗರದಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರ!
camera icon9
Gold
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬ್ರೇಕ್‌.. ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ನಗರದಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರ!
EPFO Pension: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು?
camera icon6
EPFO pension
EPFO Pension: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು?
ಚಿನ್ನದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ... ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಈ ರೀತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ
camera icon6
Gold Investment
ಚಿನ್ನದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ... ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಈ ರೀತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ
ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ..! ಕೇವಲ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಕಿಚನ್‌, ಹಾಲ್‌, ಬೆಡ್‌ ರೂಂ ಲಭ್ಯ

Eco Friendly Budget house : 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಬರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಅಗ್ಗದ ಮನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಅಗ್ಗ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮನೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ, ಅಡುಗೆಮನೆ, ಶೌಚಾಲಯ, ಸ್ನಾನಗೃಹ ಮತ್ತು ಹಾಲ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು.. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕನು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇದೆಯಾ?ನಿಮಗೆ 72ಲಕ್ಷ ರೂ.ಸಿಗುತ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ತಂದಿರುವ ಈ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮನೆ 300 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 1.5 ರಿಂದ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಇಂಟರ್‌ಲಾಕಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಅವು ಲಾಕ್‌ನಂತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೂದಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ಇಂಟರ್‌ಲಾಕಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು, ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಂಪಾಗಿ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿಡುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅದೇ ಸ್ಥಳ.. ಅಂತದ್ದೇ ಘಟನೆ.. ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದಿತ್ತು ಘೋರ ದುರಂತ!

ಈ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಮನೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ವಸತಿಯ ಮುಖವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಈಗ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮನೆಗಳು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕನಸಿನ ಮನೆಗಳಾಗಲಿವೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Low Price HouseBudget Friendly Househouse for low budgetlow price home

Trending News