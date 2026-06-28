/Vande Bharat Express: ಕರ್ನಾಟಕ-ಬೆಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಸುದ್ದಿ; ಓಣಂ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ!

Vande Bharat: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಣಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು (Onam Festival) ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ದೂರದೂರುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಅದೆಷ್ಠೋ ಕೇರಳಿಗರು ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಊರಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (Vande Bharat Express) ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಎರ್ನಾಕುಳಂ (Bengaluru-Ernakulam) ನಡುವಿನ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಸಾರ್ಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೌತರ್ನ್ ರೈಲ್ವೇ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 8 ಕೋಚ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ರೈಲು ಇನ್ಮೇಲೆ 16 ಕೋಚ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಸಂಚರಿಸುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಬೋಗಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಡಬಲ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರತೀ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 598 ಆಸನಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗಾಗಿ ಇದೀಗ ಸೌತರ್ನ್ ರೈಲ್ವೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ 598 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ರೈಲು ಇದಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಏಳು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೇಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 26651/26652 ಆಗಿರುವ ಈ ರೈಲು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಆರಂಭದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 55,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ 8 ಕೋಚ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ರೈಲು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ (EC) ಮತ್ತು ಚೇರ್ ಕಾರ್ (CC) ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ 5:10 ಅಥವಾ 5:25 ಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಈ ರೈಲಿನ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು 16ಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಆಸನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1,128 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ರೈಲ್ವೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರೈಲ್ವೇ ಬೋರ್ಡ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ರೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ಕೋಚ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು 16 ಕೋಚ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಗಸ್ಟ್ 21 ಮತ್ತು 22 ರ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ವೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ಟ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದವು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಬ್ಬ, ವಾರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದೀಗ ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆ ಈ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.