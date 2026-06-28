Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /Vande Bharat Express: ಕರ್ನಾಟಕ-ಬೆಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಸುದ್ದಿ; ಓಣಂ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ!

Vande Bharat Express: ಕರ್ನಾಟಕ-ಬೆಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಸುದ್ದಿ; ಓಣಂ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ!

Vande Bharat Express: ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಎರ್ನಾಕುಳಂ ನಡುವಿನ ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ರೈಲಿನ ಸಾರ್ಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಡಬಲ್‌ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೌತರ್ನ್‌ ರೈಲ್ವೇ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 8 ಕೋಚ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ರೈಲು ಇನ್ಮೇಲೆ 16 ಕೋಚ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 28, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 01:22 PM IST
Vande Bharat Express: ಕರ್ನಾಟಕ-ಬೆಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಸುದ್ದಿ; ಓಣಂ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ!
Source: Bureau

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಮೇಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಭೀಕರ ಹಲ್ಲೆ!
Bengaluru Assault6 min ago
2
vande bharat17 min ago
3
mandya19 min ago
4
belagavi42 min ago
5
Bidadi Township46 min ago