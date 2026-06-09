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ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮರಿ ಹಾವುಗಳ ರಾಶಿ! ಸಂಪ್‌ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಕೆಳಗಿಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ

ಹಾವನ್ನು ಕಂಡರೆ ಸೈನ್ಯವೂ ನಡುಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ನಾಗರಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರೆ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬೇಡ? ಇಂತಹುದೇ ಒಂದು ಮೈ ಜುಂ ಎನಿಸುವ ಘಟನೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಹರಿದ್ವಾರ ಸಮೀಪದ ಸರೈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jun 09, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:50 PM IST
ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮರಿ ಹಾವುಗಳ ರಾಶಿ! ಸಂಪ್‌ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಕೆಳಗಿಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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