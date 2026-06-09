ಹರಿದ್ವಾರ : ಸರೈ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಯೊಂದರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಯಾರೂ ಬಳಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಸ-ಕಡ್ಡಿಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. "ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೀಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಡೀ ಜಾಗ ಕೊಳಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಒಳಗಿದ್ದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡರು.
ಹೌದು.. ಆ ಕತ್ತಲೆಯ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಹಾವುಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಕಸದ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಮನೆಯವರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಈ ಕುರಿತು ತುರ್ತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಿತ ಉರಗ ರಕ್ಷಕರು (Snake Rescuers) ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದರು. ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಇಳಿದ ರಕ್ಷಕರು, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 27 ಹಾವುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಸೆರೆಸಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ, ನಂತರ ಜನವಸತಿ ಇಲ್ಲದ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಯಿತು.
ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಾವುಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? : ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಾವುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಇಡೀ ಭಾಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಹಾವುಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮನೆಗಳಿಗೂ ನುಗ್ಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಉರಗ ರಕ್ಷಕರು ಜನರ ಆತಂಕವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಇವು ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವುಗಳಲ್ಲ, ಕೇವಲ ನೀರಿನ ಹಾವುಗಳು (Water Snakes). ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನದಿ, ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ, ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಗಳ ಬಳಿ ಇವು ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರ ಅತಂಕ ದೂರ ಮಾಡಿದರು.
ಆದರೆ, ಮುಚ್ಚಿದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಾವುಗಳು ಹೇಗೆ ಸೇರಿದವು ಎಂಬುದು ಇಂದಿಗೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಹಾವುಗಳು ಆಹಾರ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ನಂತರ ಅವುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಇಡೀ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾವಿನ ಗುಹೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಹಾವುಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಅಥವಾ ಈಜಾಡುವ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರು ಮಹತ್ವದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವುಗಳ ಮಲಮೂತ್ರ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ದೇಹದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ವಾಂತಿ, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು, ಜ್ವರ, ಅತಿಸಾರ (ಡಯೇರಿಯಾ) ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಗಾಯಗಳಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೇಹ ಸೇರಿ ತೀವ್ರ ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಅನೇಕರು ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀರು ವಿಷವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವಿನ ವಿಷವು ಅದರ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂತಹ ನೀರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕುಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಬಳಸಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ.