  • Kannada News
  • India
  • ಸಿ.ಜೆ ರಾಯ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ

ಸಿ.ಜೆ ರಾಯ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ

Businessman Sajir sucide: ಉದ್ಯಮಿ ಸಿ.ಜೆ ರಾಯ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇರಳದ ವಯನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಸಜೀರ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 8, 2026, 12:55 PM IST
  • ಮತ್ತೆ ದುರಂತ ಕಂಡ ಕರುನಾಡಿಮ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ
  • ಉದ್ಯಮಿ ಸಜೀರ್‌ ಕಾಡಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು?

ಸಿ.ಜೆ ರಾಯ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ

Businessman Sajir sucide: ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಸಜೀರ್ ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.ಈ ಭೀಕರ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಸಜೀರ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಜೀರ್ ಪತ್ನಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನಂದವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Shivarajkumar:ಶಿವಣ್ಣನಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಹೀರೋ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಏಕೆ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾ?ಏನಿದರ ಅರ್ಥ?

 ಉದ್ಯಮಿ ಸಜೀರ್ ಅವರು ವಯನಾಡಿನ ಮಾನಂತವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಬಾಧೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಾವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ಭೀಕರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಳ್ಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೇ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ವಾಹನವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮನೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ.ಉದ್ಯಮಿ ಸಜೀ‌ರ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 22 ರಷ್ಟು ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾನಂತವಾಡಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇರಿಟ್ಟಿಯ ವಲ್ಲಿ ತೋಡು ಮೂಲದ 42 ವರ್ಷದ ಸಜೀ‌ರ್, ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಮಾನಂತವಾಡಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟ್ಟ ಮತ್ತು ತೋಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ತಾನು ಸುಮಾರು 10 ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. COVID-19 ಹರಡುವ ಮೊದಲು, ಅವರು 60 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರಿ ತನ್ನ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ಹೊಸ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಬೇಕರಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಜೀರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ₹25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಸಾಲ ನೀಡುವವರು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಷರತ್ತು ಇದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ತನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೀಡಿದ್ದರೆ ನಾನು ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ” ಎಂದು ಅವರು ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..

ಸದ್ಯ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ  ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಿಂದ ಊಸರವಳ್ಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್‌ಗೆ ಮೋಸವಂತೆ! ಹೊಸ ನಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪಿಸಿಬಿ..  

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

